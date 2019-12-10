"جولدمان ساكس" : احتمالية القيام بعملية الاستقرار السعري بداية من الغد

أعلنت شركة جولدمان ساكس العربية السعودية بصفتها مدير الاستقرار السعري للطرح العام الأولي لشركة أرامكو عن احتمالية قيامها بعملية الاستقرار السعري وفقا للتعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية .

وستكون ممارسة خيار الشراء متاحة بشكل كلي أو جزئي خلال فترة تبدأ من تاريخ تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية "تداول" وتنتهي في موعد لا يتجاوز 30 يوما تقويميا بعد ذلك.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية فإنه في حال ممارسة خيار الشراء بشكل كامل، سيكون حجم الطرح الكلي 3.45 مليار سهم بقيمة 110.4 مليار ريال "29.4 مليار دولار"، بدلا من 96 مليار ريال "25.6 مليار دولار" حاليا، كما سيكون حجم الطرح 1.725 في المائة من أسهم "أرامكو" بدلا من 1.5 في المائة حاليا.