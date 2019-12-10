"ممكنات نمو واستدامة الاقتصاد والفرص الواعدة" .. جلسة نقاشية في ملتقى ميزانية 2020

شارك كلٌ من رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، والأميرة هيفاء بنت محمد، نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وعضو مجلس إدارة عبداللطيف جميل للاستثمارات عمر الماضي، اليوم في جلسة نقاشية بعنوان "ممكنات نمو واستدامة الاقتصاد والفرص الواعدة" ضمن أعمال ملتقى ميزانية 2020، المنعقدة فعالياته في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.

وقال الدكتور الشبل :" إنّ الميزانية عكست التوجه الاستراتيجي لدى قيادة المملكة في تعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية بما يعزز استدامة النمو، إلى جانب ترسيخ كفاءة الإنفاق وإطلاق عدد من المبادرات الطموحة لتحقيق هذه الأهداف التي تأتي انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد يتسم بالإنتاجية والتنافسية العالمية، وبتوجيهٍ مستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة حثيثة من مُلهم الرؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وثمّن الدعم الذي تحظى به هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من القيادة الرشيدة، التي سيكون لها دورٌ محوريٌ في تحقيق أهداف ميزانية 2020 بالتوازي مع أهداف رؤية المملكة، ولا سيما من خلال دور الهيئة في تمكين النمو الاقتصادي واستدامته عبر تطوير وزيادة نسب المحتوى المحلي الذي يمثل إجمالي الإنفاق في المملكة على العناصر السعودية في مختلف القطاعات التي تشمل القوى العاملة، السلع والخدمات، الأصول، والتقنية ونحوها، إلى جانب دور الهيئة المحوري في تطوير عملية المشتريات الحكومية، وإطلاق شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص بهدف تعظيم فرص المحتوى المحلي ورفع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي.

واستعرض الدكتور الشبل استراتيجية هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التي تعمل على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال رفع عناصر المحتوى المحلي في مختلف المجالات، وتوطين الصناعات والخدمات الواعدة، وتطوير إجراءات المشتريات الحكومية.

ولفت الانتباه إلى أن الهيئة تسعى إلى تحقيق استراتيجيتها، عبر تعظيم عناصر المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، بما يحقق الأثر الاقتصادي المنشود لهذا الملف عبر تمكينه لمبادرات التنمية المستدامة، وإسهامه أيضاً في تحقيق التميز للمشتريات الحكومية وفق أعلى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص، وبالتالي الإسهام في بناء اقتصاد قوي ومستدام.

وقال: " الهيئة تسهم في إيجاد قطاعات وصناعات جديدة في المملكة، وتوليد الفرص الوظيفية وتنمية الكوادر الوطنية، إلى جانب تطوير عملية المشتريات الحكومية بما يصب في خدمة رؤية المملكة 2030 وأهدافها التنموية، مؤكداً أن الهيئة تبذل كل الجهود في سبيل إعطاء أولوية للمنتجات الوطنية من خلال لائحة تفضيل المحتوى المحلي، وهو الأمر الذي سيحفز الشركات الوطنية لزيادة حجم عناصر المحتوى المحلي في منتجاتها وخدماتها."

ونوّه رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بعدد من الخطوات التي اتخذتها الهيئة لتحقيق أهدافها، وأبرزها القائمة الإلزامية بالمنتجات الوطنية عند التعاقد مع الجهات الحكومية التي أنجزتها بالتعاون مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق وعدد من الجهات ذات العلاقة، التي تسهم في تعزيز ودعم مشاركة المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية عند تعاقد الجهات الحكومية، وقد أنجزت الهيئة المرحلة الأولى من هذه القائمة التي تتمثل في قطاع البناء والتشييد، وستضم عدد من القطاعات التي سيعلن عنها بشكل تدريجي من خلال دراسة المنتجات والطاقة الإنتاجية لكل قطاع، وستكون هذه القائمة محدثة بشكل دوري.

وقال:" إضافة إلى إطلاق الهيئة مبادرة "شراكات المحتوى المحلي" بهدف التأسيس لشراكة مستدامة مع القطاعين العام والخاص بهدف تنمية المحتوى المحلي، انبثق منها مجلس تنسيق المحتوى المحلي بعضوية كبرى الشركات الوطنية لترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص وتوقيع مجموعة اتفاقيات في هذا الإطار، بهدف التعاون وتوحيد الجهود لتطوير ورفع نسب المحتوى المحلي في مختلف المجالات، كما عقدت مجموعة اتفاقيات بارزة لتعظيم فرص المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، أبرزها توقيع اتفاقية مع وزارة الطاقة والشركة السعودية للكهرباء وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لتعزيز قدرات المصانع المحلية لتصنيع ما لا يقل عن 3.5 مليون من العدادات الذكية لتغطية جزء الطلب من المحلي ولتعزيز من قدراتها للتصدير والمنافسة إقليمياً".

من جهته، قال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة: "إن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت اهتمامًا كبيرًا بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وانعكس هذا الاهتمام على عملنا في "منشآت" لإيجاد بيئة تنافسية تشجع دخول منشآت جديدة إلى السوق وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع، وإيجاد الحلول التمويلية المناسبة والفرص الاستثمارية، وذلك لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% في 2030م.

وبين أن "منشآت" تعمل وفق ثلاث أولويات رئيسة، وهي: فتح آفاق الطلب، وتبني منظومة اقتصادية ميسرة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وأكد المهندس الرشيد أن "منشآت" تسهم في تعزيز بناء منظمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال 6 ركائز استراتيجية، وهي: تعزيز الطلب، الوصول إلى التمويل، سهولة ممارسة الأعمال، دعم الأعمال، التعليم والثقافة المجتمعية، الابتكار وتبني التقنية.

وأوضح أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات عدة في الإجراءات الحكومية والتمويل الرأسمالي والإقراضي، والقوى العاملة والوصول إلى المعلومات، إضافة إلى عوائق فنية وإدارية.

وأشار إلى أن "منشآت" أطلقت العديد من المبادرات والبرامج لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، منها: مبادرة استرداد الهادفة إلى تخفيف العبء على المنشآت الناشئة والجديدة، ومبادرة الإقراض غير المباشر لتعزيز إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة الاستثمار الجريء التي تركز على الاستثمار في المنشآت خلال مراحل نموها المبكرة، كما دشنت مراكز دعم المنشآت ومجمعات ريادة الأعمال لتقديم عدد من الخدمات المباشرة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وبين أن "منشآت" تعمل على الإسهام في تعزيز الابتكار لتطوير مجالات العلوم والتقنية في المملكة، والمنتجات القائمة عليها دعماً للتحول إلى مجتمع المعرفة، وتشجيع وتقدير رواد الأعمال المبتكرين والموهوبين المتميزين في المجالات العلمية والتقنية والإنتاج الفكري.

وأبان أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة وصل حتى أكتوبر الماضي إلى 550725 منشأة، وبلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 28%.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين من مركز دعم المنشآت بالرياض وصل إلى أكثر من 8 آلاف مستفيد ومستفيدة، حيث نستهدف في عام 2020م أن يصل عدد المستفيدين من خدمات المراكز إلى أكثر من 25 ألف مستفيد ومستفيدة، كما نعمل على افتتاح مراكز جديدة في عدد مناطق المملكة خلال عام 2020م.

وتطرق إلى استفادت أكثر من 10 آلاف مستفيد ومستفيدة من مركز ذكاء، الذي يهدف إلى تمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، كما استفادت 9500 منشأة من مبادرة استرداد بإجمالي مبالغ مستردة بلغت أكثر من 800 مليون ريال.

كما استفادت أكثر من 1043 منشأة من مبادرة الإقراض غير المباشر بإجمالي مبالغ مصروفة وصلت إلى أكثر من 2,1 مليار ريال من خلال 18 جهة تمويلية.

وأكد أن المبالغ المعتمدة للاستثمار تجاوزت أكثر من مليار ريال ضمن مبادرة الاستثمار الجريء، كما استفاد من برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ إطلاقه 14 ألف منشأة، وبلغ إجمالي قيم الكفالات الصادرة 18 مليار ريال.

وبين أن عدد المستفيدين من منصة الامتياز التجاري التي صممتها "منشآت" لبناء صناعة امتياز تجاري مستدامة وصل إلى أكثر من 2500 مستفيد، فيما وصل عدد طلبات فرص الامتياز التجاري إلى أكثر من 3500 طلب.

وأشار إلى أنه تم تمويل 28 علامة تجارية، ونستهدف أن يصل التمويل بموجب اتفاقية تعاون مشترك تم توقيعها مع بنك التنمية الاجتماعية إلى 100 مليون ريال، كما نستهدف إطلاق منتج متخصص لضمان تمويل الامتياز التجاري في برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحجم تمويل يتجاوز 300 مليون ريال.

بدورها، أوضحت الأميرة هيفاء بنت محمد أن هناك أثراً ملموساً في القطاع السياحي، حيث شهدت إقبالاً كبيراً خلال العام الماضي من خلال المواسم وما نتج عنها من فعاليات، مبينةً أن أقل موسم شهد مليونين زائر، ونتج عن المواسم السابقة 50 ألف وظيفة موسمية، وأن إنفاق السعوديين خلال العام الماضي زاد بنسبة 12% على قطاع الترفيه.

وبينت أن المملكة استقبلت 190 ألف تأشيرة، وذلك بعد إطلاق التأشيرة السياحة عبر الموقع الرسمي أو عبر المنافذ عند الوصول، وبلغ عدد الزوار الذين قدموا للمملكة 115 ألف زائر خلال 65 يوماً فقط.

وأوضحت أنه خلال سبعة أشهر تم إطلاق أفضل منصة لتأشيرة الزيارة، وأن قطاع السياحة ينمو بصفة أقوى من الاقتصاد العالمي خلال العشر سنوات الماضية، حيث ينمو قطاع السياحة 3.9%، بينما الاقتصاد العالمي ينمو 3.5%، مشيرةً إلى الجانب الاجتماعي في السياحة من ناحية إيجاد وظائف جديدة.

وأفادت أنه بعد وضع التشريعات واللوائح الجديدة، أطلع المستثمرون عليها سواء من داخل المملكة أو خارجها، مما نتج عنها مذكرات تفاهم مع القطاع الخاص، وتعمل هيئة السياحة والتراث الوطني مع القطاع الخاص، إذ قدمت العديد من الجلسات وورش العمل لمعرفة المشاكل التي تواجه القطاع الخاص وطرق إصلاحها ومعالجتها، مبينةً أنه خلال الأسبوعين القادمين سيتم إطلاق الفترة التجريبية لتطوير برنامج التراخيص لقطاع الإيواء في المملكة.

وأبانت أنه تم تدريب 20 ألف موظف من الخط الأمامي، والعمل مع وزارة النقل لتغيير عدد من سيارات الأجرة من ناحية مستوى الخدمة والمظهر لتتواجد أمام المطارات، وتم حصر جميع الأصول في جميع أنحاء المملكة أصول اصطناعية أو محميات أو مواقع أثرية وغيرها، حيث تجاوز عدد الأصول الآلاف، وتم تقييمها من ناحية الوصول إليها، والخدمات الموجودة فيها ومستواها، والإيواء، والمطاعم، وغيرها.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة عبداللطيف جميل للاستثمارات عمر الماضي إن الدولة تحرص على تنشيط الاقتصاد الكلي من خلال المبادرات من برنامج الخصخصة وبرامج التمويل المختلفة للقطاع الخاص وبرنامج المحتوى المحلي.

وأفاد أن القطاع الخاص يبحث عن كفاءات تملك المهارات لملء الفراغ لعمل اللازم وأن هذه العوامل الرئيسة التي يرتكز عليها صناع القرار بكيفية استثمار رأس المال.