الملك سلمان يستقبل قادة دول مجلس التعاون

بدأ قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التوافد إلى الرياض اليوم لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

فقد وصل السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان.

وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.