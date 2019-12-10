رئيس الديوان العام للمحاسبة ‏يبحث مع نظيره الكويتي التنسيق والتعاون

استقبل رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري بمقر الديوان الرئيس اليوم، ‏رئيس ديوان المحاسبة بدولة الكويت فيصل بن فهد الشايع، والوفد المرافق له.

ورحب العنقري ‏برئيس ديوان المحاسبة بدولة الكويت، مبيناً أن التنسيق والتعاون مع ديوان المحاسبة بدولة الكويت قائم ومستمر منذ وقت طويل، ويسعى الديوان العام للمحاسبة بالمملكة دائماً لتعزيز التعاون في مجالات العمل المشتركة مع نظيرة ديوان المحاسبة الكويتي، خاصة فيما يتعلق بالتدريب والتطوير لبناء الكفاءات والقدرات، وأيضاً في إطار المشاركات في المنظمات الإقليمية والدولية.

وبحسب "واس" بعد ذلك عقد الجانبان اجتماعاً تمت فيه مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وقد تم إطلاع الضيف على أساليب وإجراءات العمل بالديوان في قطاعي المراجعة المالية والرقابة على الأداء.

تأتي هذه الزيارة تجسيداً للعلاقات المميزة القائمة بين الجهازين، بما يخدم تطوير مهنة الرقابة والمحاسبة في البلدين الشقيقين.

يذكر أن الزيارة هي الأولى لرئيس ديوان المحاسبة بدولة الكويت منذ أن تم تعيينه رئيساً لديوان المحاسبة في شهر نوفمبر الماضي.