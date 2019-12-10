"أبل" وأسهم الرعاية الصحية تضغط على بورصة "وول ستريت"

تراجعت الأسهم الأمريكية عند الإغلاق اليوم الاثنين من قرب مستويات قياسية، إذ هبطت أسهم أبل وشركات الرعاية الصحية ويتأهب المستثمرون لأسبوع مزدحم بالأنباء السياسية والاقتصادية، بما في ذلك نقطة تحول محتملة في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 105.32 نقطة، أو 0.38 بالمئة إلى 27909.74 نقطة. ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.95 نقطة أو 0.32 بالمئة إلى 3135.96 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 34.70 نقطة أو 0.4 بالمئة إلى 8621.83 نقطة.

