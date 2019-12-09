بأمر الملك.. تمديد صرف بدل غلاء المعيشة حتى نهاية 2020

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020م. وأكد الملك خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020 عزم المملكة على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة أرامكو السعودية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي لتعزيز معدلات النمو والتنمية .