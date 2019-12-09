بأمر الملك.. تمديد صرف بدل غلاء المعيشة حتى نهاية 2020

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020م. وأكد الملك خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020 عزم المملكة على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة أرامكو السعودية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي لتعزيز معدلات النمو والتنمية .
أخبار اقتصادية- محلية
- بنك التنمية الاجتماعية يطلق تمويل جديد بـ 30 ألف ريال للمطلقات والأرامل
- خدمة جديدة لاستقدام العمالة الفلبينية إلكترونيا بأسعار محددة
- "الخدمة المدنية": دوام رمضان 5 ساعات.. وإجازة العيد 25 رمضان
- تخصيص 1500 سهم للمكتتب الفرد والمتبقي على أساس تناسبي
- "الشورى" يوافق على تعديل فقرات من ضريبة الدخل والقيمة المضافة والضريبة الانتقائية
- وزير الخدمة المدنية: الترقية للمستحقين.. ليست بالأقدمية
- «أرامكو» تطرح مليار سهم للأفراد.. والاكتتاب اعتبارا من 17 نوفمبر
- "الشورى" يدعو لإبقاء رسوم المرافقين والشركات في 2020 بنفس مستوياتها في 2019
- الملك يوجه بإطلاق إسم "طريق الأمير محمد بن سلمان" على الطريق الرابط بين طريقي الملك خالد والجنادرية
- توجه لتوحيد هوية البقالات والتموينات والأسواق المركزية في المملكة
أضف تعليق