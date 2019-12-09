"وول ستريت" تبدأ تداولاتها منخفضة بفعل بيانات صينية ضعيفة

بدأت الأسهم الأمريكية تداولاتها اليوم على انخفاض، في الوقت الذي أعادت فيه بيانات ضعيفة من الصين تأجيج المخاوف من تباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون لأي أنباء إيجابية بشأن محادثات التجارة قبيل موعد نهائي لفرض رسوم جمركية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وبحسب (رويترز) تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 28.01 نقطة أو ما يعادل 0.10 بالمئة إلى 27987.05 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 4.05 نقطة أو 0.13 بالمئة إلى 3141.86 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 5.67 نقطة أو 0.07 بالمئة إلى 8650.86 نقطة عند الفتح.