"بتروناس" تجمع 1.4 مليار دولار من تقليص حصصها في 3 شركات

كشفت مصادر مطلعة أن شركة "بتروليوم ناسيونال بيرهاد" (بتروناس)، المملوكة للحكومة الماليزية، جمعت 6 مليارات رينجيت (1.4 مليار دولار) من تقليص حصصها في ثلاث شركات مدرجة.

ونقلت "الألمانية" عن وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم إن الشركة قلصت حصصها في شركات "بتروناس داجانجان بيرهاد " لتجارة التجزئة، و"بتروناس جاز بيرهاد " لنقل الغاز الطبيعي، وشركة "إم. آي. إس. سي. بيرهاد" للشحن.

وأوضحت المصادر أنه جرى تنفيذ عملية تقليص الأسهم اليوم. وأعلنت "بتروناس" في بيان أنها استكملت عمليات بيع كبيرة تتعلق بأسهم هذه الشركات، دون أن توضح حجم الأموال التي جمعتها.

ووفقا لبيانات بلومبرج، فإن هذه الصفقات تعد من أكبر عمليات البيع في ماليزيا.

وتسعى الشركة إلى زيادة رأس المال لتمويل توسعات في الخارج بعدما استكملت مصفاة ومشروعا للكيماويات في الداخل بتكلفة 27 مليار دولار.

وقالت الشركة في بيانها إنه جرى تسويق عمليات البيع لدى صناديق مؤسسات ماليزية للسماح بمزيد من المشاركة والملكية المحلية في هذه الشركات المدرجة. ولفتت إلى أنها لا تزال تمتلك حصصا مسيطرة في الشركات وأنها ستظل تابعة لها.