الاتحاد الأوروبي يوافق على تمويل عام بقيمة 3.2 مليار يورو لأبحاث البطاريات

أعطت المفوضية الأوروبية اليوم الضوء الأخضر لمشروع يقضي بمنح منتجي البطاريات في سبع دول من الاتحاد الأوروبي تمويلات عامة للأبحاث بقيمة تصل إلى 3.2 مليار يورو (3.5 مليار دولار) بحلول عام .2031

وبحسب "الألمانية" قالت المفوضية الأوروبية في بيان إن 17 شركة تعمل في جميع حلقات سلسلة إنتاج البطاريات - من تعدين المواد الخام إلى التصميم وإعادة التدوير - سوف تستفيد من التمويل.

وذكرت المفوضية أنتاج البطاريات المحدّث له أهمية استراتيجية رئيسية لدى قطاع السيارات في أوروبا وأيضا لجهود القطاع من أجل طاقة أنظف.

ويتخلف منتجو البطاريات الأوروبيون كثيرا عن نظرائهم الآسيويين، خاصة فيما يتعلق بالبطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية. وتشير التقديرات إلى أن نحو 80% من البطاريات على مستوى العالم، يتم إنتاجها في آسيا، مقابل 3% يتم إنتاجها في أوروبا.

وسوف تحصل ألمانيا وفرنسا على نصيب الأسد من التمويلات، بإجمالي يصل إلى 2ر2 مليار يورو.

كما تستفيد شركات من بلجيكا والسويد وفنلندا وبولندا من هذا المشروع.