دلة للخدمات الصحية توقع اتفاقية لشراء حصة 10% من أسهم في "مراس الطبية"

أعلنت شركة دله للخدمات الصحية عن توقيع اتفاقية شراء 10% من أسهم شركة مراس العربية الطبية القابضة (مراس) المتخصصة في مجال طب التجميل والاسنان. وتمتلك شركة دله للخدمات الصحية 18.9% من مراس، قبل هذه الاتفاقية، بشكل غير مباشر من خلال استثمارها في صندوق ميفك لفرص الملكية الخاصة 3.

وتعد هذه الخطوة جزء من خطة شركة دلة في الاستحواذ التدريجي على حصة اجمالية تصل الى 70% من أسهم مراس عن طريق:

- التزام غير قابل للإلغاء للاستحواذ على بقية حصص صندوق ميفيك الذي يمتلك 44.3% من أسهم مراس بعد انتهاء فترته

- الحق في شراء ما نسبته 16% كنسبة إضافية من أسهم مراس بعد عامين من تاريخ توقيع اتفاقية الشراء من الملاك المؤسسين.

وقالت الشرطة ان شروط الصفقة تتمثل في التزام الملاك المؤسسين ببيع 16% من أسهم الشركة بعد عامين من تاريخ توقيع اتفاقية الشراء مع التزام الشركاء المؤسسين بالبقاء لمده لا تقل عن 3 سنوات في الإدارة التنفيذية للشركة (اتفاقية شراء مستقبلي غير ملزمة لشركة دله للخدمات الصحية)