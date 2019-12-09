النفط يهبط 1% بفعل صادرات صينية ضعيفة

انخفضت أسعار النفط اليوم بعد بيانات أظهرت أن صادرات الصين تراجعت للشهر الرابع على التوالي، مثيرة حالة من القلق في سوق متخوفة بالفعل من الضرر الذي تلحقه حرب التجارة بين واشنطن وبكين بالطلب العالمي.

ونزل برنت 64 سنتا بما يعادل 0.99 بالمئة إلى 63.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 1153 بتوقيت جرينتش بعد مكاسب بلغت نحو ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي بفضل أنباء زيادة تخفيضات الإنتاج من جانب أوبك وحلفائها.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 64 سنتا أيضا أو 1.08 بالمئة إلى 58.56 دولار للبرميل بعد أن زادت سبعة بالمئة الأسبوع الماضي بفضل توقعات خفض إنتاج أوبك+، التي تتألف من منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين متحالفين معها من بينهم روسيا.

جاء انخفاض اليوم المفاجئ بعد بيانات الجمارك الصينية أمس والتي أظهرت هبوط صادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم 1.1 بالمئة في نوفمبر مقارنة بتوقعات في استطلاع لرويترز لنمو يبلغ واحدا بالمئة.

وقال جيفري هالي محلل الأسواق لدى أواندا "من الواضح أن الصين ليست محصنة ضد الرسوم الجمركية الأمريكية، ولا ضد التباطؤ المستمر في الاقتصاد العالمي عموما."

تحاول واشنطن وبكين التوافق على اتفاق تجارة ينهي تراشقا بالرسوم الجمركية لكن المحادثات امتدت لشهور في ظل خلاف على التفاصيل.