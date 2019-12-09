بنك أوف أمريكا: التزام "أوبك+" القوي قد يرفع النفط إلى 70 دولارا

قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش إن التزاما قويا من أوبك وحلفائها باتفاق لخفض أكبر للإنتاج وتطورات اقتصادية إيجابية، تشمل اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين، قد يدفع برنت إلى 70 دولارا للبرميل قبل الربع الثاني من 2020.

وبحسب (رويترز) اتفق منتجو النفط بقيادة السعودية وروسيا، ضمن مجموعة أوبك+، الأسبوع الماضي على خفض إضافي بواقع 500 ألف برميل يوميا في الربع الأول من 2020 لكن لم يتعهدوا بأي تحرك بعد مارس.

وقال البنك في مذكرة بتاريخ السادس من أكتوبر إن "العراق يظل نقطة محورية رئيسية لمنتقدي أوبك+" إذ أن متوسط إنتاجه يتجاوز بأكثر من 200 ألف برميل الحصص السابقة للعام 2019 في حين أن الاتفاق الأحدث يخفض حصته بنحو 50 ألف برميل إضافية.

وتابع "بالنظر للسوابق التاريخية، مازلنا نشك أن دولا مثل العراق ستمتثل للتخفيضات".