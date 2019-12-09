قطاع الحرف اليدوية بألمانيا يسجل زيادة في المبيعات خلال الصيف

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء عن زيادة المبيعات في قطاع الحرف اليدوية في ألمانيا خلال الربع الثالث من هذا العام.

وبحسب "الألمانية" أوضح المكتب اليوم أن مبيعات الحرف اليدوية التي تستوجب تصريحا ارتفعت بنسبة 5.2 في المائة في الفترة بين يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضيين، مقارنة بالفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي.

وأشار المكتب إلى أن الإيرادات ارتفعت في جميع قطاعات الأعمال، لافتا إلى أن أعلى معدلات النمو حدثت في قطاع السيارات بنسبة 7.7 بالمئة.

وسجل كل من قطاع الصحة والبناء زيادة بنسبة تزيد على 5 بالمئة بكل منهما.

ومع ذلك انخفض عدد العاملين في الحرف اليدوية بشكل إجمالي بشكل طفيف بنسبة 0.2 بالمئة.

يشار إلى أن المكتب الاتحادي للإحصاء ليس لديه حاليا أعداد محددة للأشخاص الذين يعملون في الحرف اليدوية بألمانيا.

وفي المسح الأخير لعام 2017، سجل المكتب نحو 4.2 مليون شخص يعملون في 440 ألف شركة تقريبا في قطاع الحرف اليدوية التي تستوجب تصريح.