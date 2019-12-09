ارتفاع تكاليف العمالة في ألمانيا في الربع الثالث من 2019

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا ارتفاع تكاليف العمالة في ألمانيا خلال الربع الثالث من هذا العام.

وبحسب "الألمانية" أوضح المكتب اليوم أن تكاليف العمالة ارتفعت خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 1ر3 بالمئة مقارنة بالفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي.

يشار إلى أن تكاليف العمالة تتكون من صافي الدخول وتكاليف الأجور.

وكانت تكاليف العمالة في ألمانيا ارتفعت بنسبة 4ر3 بالمئة خلال الربع الثاني من هذا العام.

وبدفع 35 يورو لكل ساعة عمل، جاءت ألمانيا في مستوى أعلى من المتوسط، مقارنة بالدول الأوروبية في الربع الثاني من عام .2019

ولكن تكاليف العمالة في بلجيكا مثلا أو الدنمارك أو فرنسا أو السويد كانت أعلى من ألمانيا، بينما كانت هولندا والنمسا في مكانة تضاهي ألمانيا.