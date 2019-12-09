المركزي العماني: انكماش الاقتصاد المحلي 1.9% في النصف الأول

قال البنك المركزي العماني اليوم إن اقتصاد سلطنة عمان أنكمش 1.9 في المائة من حيث القيمة الأسمية في النصف الأول من العام مع انكماش القطاع غير النفطي.

وبحسب (رويترز) تضررت الأوضاع المالية للسلطنة جراء انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة لكن التراجع الاقتصادي هذا العام نابع من الأنشطة الصناعية غير البترولية وقطاع الخدمات.

وأضاف البنك المركزي أن القطاع غير النفطي انكمش 3.4 في المائة من حيث القيمة الاسمية في الفترة من يناير إلى يونيو. ونما قطاع النفط والغاز 2.1 بالمئة في نفس الفترة وزاد الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من النفط والغاز 1.5 بالمئة و5.6 بالمئة على الترتيب.

ورغم طرقها الأسواق المالية حيث باعت سندات بثلاثة مليارات دولار في يوليو يظل المركز المالي لعمان ضعيفا وتصنف وكالات التصنيف الائتماني دينها بأنه "عالي المخاطر".

كان البنك المركزي أبلغ رويترز في سبتمبر أنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.1 بالمئة هذا العام، انخفاضا من 2.2 بالمئة العام الماضي.