لأول مرة .. «نوكيا» تطلق تلفزيونا ذكيا

أعلنت شركة "نوكيا" إطلاق أول تلفزيون ذكي خاص بها من نوع "نوكيا سمارت تي في" في السوق الهندية.

وأطلقت "نوكيا" التلفزيون من خلال منصة Flipkart، ويأتي بقياس 55 إنشا، بدقة "4K"، وبنسبة تباين 1200:1، وزوايا مشاهدة 178 درجة.

ويستخدم التلفزيون لوحة ADS، التي تعد أحد أشكال تقنية IPS ولديها خصائص مماثلة.

ووفق ما ذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن الشاشة تدعم مجموعة واسعة من الألوان وخاصية Dolby Vision، وتتم معالجة الصوت عن طريق JBL مع نظام مكبرات صوت يضم اثنين من السماعات المدمجة بقدرة 24 واطا في الجزء السفلي من التليفزيون.

ويدعم التلفزيون معالجا رباعي النواة بتردد 1 جيجاهيرتز، ووحدة معالجة رسوميات من نوع Mali-450، وذاكرة 2.25 جيجابايت للوصول العشوائي، في حين تبلغ مساحة التخزين 16 جيجابايت.

ومن التقنيات التي يدعمها التلفزيون أيضا البلوتوث والواي فاي، كما توجد ثلاثة منافذ HDMI ومنفذا USB.

ويعتمد التلفزيون على نظام التشغيل "أندرويد تي في 9.0"، كما يستطيع المستخدمون تثبيت مجموعة من التطبيقات باستثناء "أمازون برايم فيديو".

ويبلغ سعر الجهاز الذي سيتوافر ابتداء من الغد، 589 دولارا، علما أنه يدمج تقنية "التعتيم الذكي" الذي يساعد على إنتاج سواد أعمق من خلال التحكم الدقيق في الإضاءة الخلفية.