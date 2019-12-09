ضيوف جدد على محطة الفضاء الدولية .. فئران خارقة وآلاف الديدان

وصلت سفينة تابعة لشركة "سبيس إكس" الأمريكية الخاصة إلى المحطة الفضائية الدولية، أمس، لتسلم "فئرانا خارقة" وديدانا وإنسانا آليا ذكيا، بحسب "الأسوشيتد برس".
وحملت الكبسولة "دراجون" نحو ثلاثة أطنان (2720 كيلو جراما) من الإمدادات، بينها 40 فأرا لإجراء تجارب عضلية وعظمية، ثمانية منها خضعت لتعديلات وراثية ليبلغ حجم كتلتها العضلية ضعف الكتلة الطبيعية، ولذا تعد "فئرانا خارقة". وتشمل الشحنة أيضا 120 ألف دودة اسطوانية متنوعة لاستخدامها في دراسة زراعية. كذلك حملت الكبسولة رأسا آليا دائريا يتمتع بذكاء اصطناعي وقدرة على استشعار حركات رواد الفضاء.
والرأس الآلي، الذي أطلق عليه "سايمون"، هو نسخة محسنة من رأس نقل العام الماضي للمحطة، على سبيل التجربة كمساعد لرواد الفضاء.
واستخدم قائد المحطة، رائد الفضاء الإيطالي لوكا بارميتانو، ذراعا آلية ضخمة لإدخال المركبة الفضائية "دراجون"، بعد ثلاثة أيام من إطلاقها، من قاعدة كيب كانافيرال، بحسب "الأسوشيتد برس".
وقال بارميتانو لطاقم قيادة المهمة في كيب كانافيرال، "عندما نستقبل مركبة جديدة نأخذ أيضا شيئا من روح كل من أسهموا في المشروع، ومن ثم، مرحبا بكم جميعا على متن المحطة".
وكانت المركبة دراجون والمحطة الفضائية الدولية على ارتفاع 420 كيلو مترا فوق المحيط الهادئ وقت الالتحام.
وتعد هذه الرحلة الـ19 التي تقوم بها كبسولة من إنتاج "سبيس إكس" لنقل شحنات لحساب "ناسا" على مدار الأعوام السبعة الماضية.
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