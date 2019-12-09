«أبل» تستعد لطرح 4 إصدارات من «آيفون 12»

تتجه شركة أبل إلى طرح أربعة هواتف جديدة من إصدار "آيفون 12"، خلال العام المقبل. وبحسب موقع CNET المتخصص في الأخبار التقنية، فإن هاتف آيفون الجديد سيكون معززا بتقنية التعرف من خلال خاصية اللمس، وذلك بالاعتماد على قارئ جديد للبصمة سيكون مدمجا في الشاشة، وجرى تطويره من قبل شركة كوالكوم.
وقال ساميك شيتريجي، الخبير والمحلل في مصرف "جي. بي. مورجان" المختص في الخدمات المالية، إن تشكيلة الهواتف الجديدة، ستضم هاتفا بشاشة قياس 5.4 إنش مع كاميرتين خلفيتين، فضلا عن هاتف بشاشة قياس 6.1 إنش وكاميرتين في الخلف، أما "الموديلان" المتقدمان، فسيدمجان شاشة 6.1 بوصة وثلاث كاميرات خلفية، في حين سيكون الأخير بشاشة 6.7 بوصة وثلاث كاميرات في الخلف.
وفيما يتعلق بالكاميرا الخاصة بالإصدار الـ12 لـ"آيفون"، فلن تشهد تغييرا جذريا، بحسب الشائعات، التي لم تؤكدها "أبل"، إذ من المرتقب أن يحافظ الجهاز على الكاميرا ذاتها الموجودة في "آيفون 11".
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