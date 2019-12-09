نجاح تجربة لـ«لبريستول مايرز» لعلاج السرطان

قالت شركة بريستول مايرز سكويب للأدوية، إن علاجا تجريبيا للسرطان، حصلت عليه ضمن صفقة استحواذها على شركة سلجين مقابل 74 مليار دولار، قدم نتائج إيجابية خلال التجارب، بحسب "رويترز".

وأوضحت "بريستول مايرز" أنها ستتقدم في نهاية العام الجاري للحصول على موافقة أمريكية على العلاج الخاص بأحد أنواع أورام الدم المتقدمة. والعقار نوع حديث من العلاجات المناعية المعروفة باسم "علاج المستقبلات الخيمرية للخلايا التائية" ويقوم بانتزاع الخلايا المناعية من المريض ويجري عليها بعض التعديلات ليجعلها تتعرف بشكل أفضل على الخلايا السرطانية وتهاجمها ثم يعيدها إلى المريض مرة أخرى.

ووفقا لبيانات أعلنتها الشركة أمام مؤتمر للجمعية الأمريكية‭‭‬‬‬ لأمراض الدم في أورلاندو، استجاب ما يقرب من ثلاثة أرباع المرضى لهذا العلاج المؤلف من جرعة واحدة، وسجل 53 في المائة منهم استجابة تامة.

وتعد البيانات انتصارا لـ"بريستول مايرز" بعدما لاقت صفقة شراء "سلجين" مقاومة من بعض المستثمرين الذين عبروا عن اعتقادهم بأن المبلغ المعلن يزيد على القيمة الفعلية للشركة.