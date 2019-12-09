لاجاردير يستميت للاحتفاظ بالسيطرة على إمبراطورية فرنسية

في أيلول (سبتمبر) 2014، نظم أرنو لاجاردير حلقة دراسية في روما، لكبار مديري مجموعة لاجاردير الإعلامية الفرنسية.

عندما تجمع الفريق، اتضح غياب شخص مهم للغاية. في الساعة الـ11 ظهر لاجاردير عبر رابط فيديو لإلغاء ظهوره دون توضيح الأسباب وفقا لشخص حضر اللقاء.

وأضاف هذا الشخص: "إذا كنت تريد معرفة مكان وجود أرنو تحقق من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لزوجته". المجموعة في روما فعلت ذلك بالضبط.

في غضون دقائق، صادفوا صورا للاجاردير ذي البشرة الداكنة وزوجته جيدفوريه عارضة الأزياء البلجيكية الشهيرة، وهما يحتفلان بعيد ميلادها الـ24، لاجاردير ملأ منزله ببالونات وورود حمراء وكعكة عيد ميلاد تحمل شعار شانيل.

هذه الحادثة واحدة من كثير من الحوادث يقول النقاد إنها أصبحت تميز الفترة المثيرة للجدل بوجود لاجاردير البالغ من العمر 58 عاما على رأس الشركة الإعلامية الفرنسية.

المجموعة المسجلة في البورصة، انخفضت قيمتها منذ توليه السلطة بعد وفاة والده جان لوك لاجاردير المفاجئة عام 2003، بعد أن كانت واحدة من أكبر الإمبراطوريات الصناعية في فرنسا، حيث ساعدت في إنشاء مجموعة إيرباص للطيران والفضاء الأوروبية. الآن تركز الشركة على دار هاشيت للنشر ووكالات الأخبار، إضافة إلى أصول الراديو والرياضة والترفيه.

صحف ومجلات مرموقة مثل "باري ماتش" وصحيفة لو جورنال دي ديمانش الأسبوعية تمنح لاجاردير موقعا بارزا في وسائل الإعلام. ذات مرة وصفه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بأنه "أخي الصغير".

كما أنه كان عرضة لكثير من الازدراء بسبب أسلوبه الإداري وأدائه في العمل. على الرغم من إدارته لمجموعة يقع مقرها الرئيس في فرنسا، إلا أن لاجاردير يقضي عدة أشهر من العام في فلوريدا، وتغيب ذات مرة عن اجتماع لمجلس الإدارة لحضور بطولة رولان جاروس للتنس في باريس.

قلل سعر سهم الشركة بشكل كبير من أداء مقاييسها الرئيسة، في حين ارتفعت تكاليف الإدارة وإعادة الهيكلة.

في العام الماضي، ظهر لاجاردير على الصفحة الأولى لصحيفة ليبراسيون اليومية ذات الميول اليسارية تحت عنوان: "يا أبي، لقد قلصت الإمبراطورية".

الآن يواجه لاجاردير لحظة الحقيقة. في خضم معركة مع شركة أمبر كابيتال للاستثمار الناشطة، انحازت محكمة فرنسية إلى صندوق تحوط في لندن، وقضت بأنه يجب عليه نشر حسابات لمدة عقد من الزمن عن شركة لاجاردير كابيتال آند مانجمنت LC&M، الشركة القابضة الخاصة التي يمتلك من خلالها حصته في المجموعة الإعلامية.

يقول لاجاردير إن شركة أمبر تحاول "تشويه سمعة مجموعتنا وزعزعة استقرارها".

يهدد الحكم برفع الغطاء عن مستويات الديون الشخصية للاجاردير ووضع إمبراطوريته تحت الفحص المتجدد. في آب (أغسطس) الماضي نشرت "فاينانشيال تايمز" أرقاما من حسابات شركة LC&M لعام 2017، توضح أن لديها ديونا بقيمة 204 ملايين يورو في نهاية عام 2017، أكثر من القيمة الحالية لأسهم لاجاردير في المجموعة التي تحمل هذا الاسم.

الرهانات عالية. الأمر المعرض للخطر هو قدرته على الحفاظ على قبضة مشددة على شركة لاجاردير من خلال هيكل غامض، وما إذا كانت المصارف والمستثمرون ومجلس الرقابة لديه سيواصلون دعمه بمجرد أن تكون لديهم معرفة أفضل بوضعه المالي الحقيقي.

كان جان لوك لاجاردير ابن مفتش جمركي ويحمل شهادة في الهندسة. ثم أصبح الرئيس التنفيذي لمجموعة ماترا الصناعية في الستينيات، حيث طور صواريخ أرض جو متقدمة جديدة، وعمد إلى تنويع مجالات جديدة مثل تكنولوجيا الفضاء وأنظمة النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية.

وقد بدأ غزو وسائل الإعلام عام 1981 عندما اشترى لاجاردير مجموعة هاشيت شركة النشر الفرنسية البالغة 155 عاما.

ثم دمج لاجاردير شركتي ماترا وهاشيت عام 1992، ما أدى إلى شركة غريبة في مجال يمتد من الصواريخ إلى المجلات.

في الوقت نفسه أنشأ أيضا مجموعة لاجاردير، التي استوعبت لاحقا شركة ماترا هاشيت وأصبح اسمها لاجاردير إس سي أيه SCA.

هذا وضع قانوني يعرف باسم إجراءات شراكة محدودة، يمثل مزيجا من شراكة وشركة ذات مسؤولية محدودة.

أنشأ لاجاردير الأب شركة قابضة شخصية LC&M، ومن خلالها يمتلك حصة 5 في المائة في لاجاردير SCA. وقد ضمن استثماره من خلال تحمل المسؤولية الشخصية عن ديون الشركة.

وفي الوقت نفسه من خلال سلسلة من عمليات الاندماج في مجال الفضاء والطيران في التسعينيات، أنشأ لاجاردير الشركة الأوروبية للدفاع الجوي والفضاء التي أصبح اسمها الآن شركة إيرباص، وتمتلك فيها مجموعة لاجاردير حصة تبلغ 15 في المائة.

في عام 2001، سلم لاجارديرالأب الإدارة اليومية للمجموعة إلى أرنو، ابنه الوحيد، قبل عامين من وفاته عن عمر يناهز 75 عاما.

بعد وفاة والده، حافظ لاجاردير الابن على هيكل القيادة واقترض المال لزيادة حصة شركة LC&M في شركة لاجاردير SCA.

هيكل شركة لاجاردير SCA له عدد من المضامين الرئيسة. أولا، على الرغم من امتلاك حصة 7.2 في المائة فقط في المجموعة من خلال شركة LC&M، إلا أن مركز لاجاردير يتمتع بحماية عالية.

بشكل حاسم في ظل هيكل القيادة، لا يمكن للمساهمين أو الشركاء المحدودين عزل الشريك العام، لاجاردير كما هو الحال في شركة عادية. يتم التصويت على ولايته للتجديد كل ستة أعوام من قبل مجلس الإشراف.

يقول لوك ديسينت، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروكس إنفست Proxinvest لإدارة الشركات: "تم بناء هيكل القيادة في القرن الـ19. إنها قلعة، حيث لا تنطبق عليها قواعد الحوكمة القياسية فهي تفتقر إلى حقوق المساهمين الأساسية، مثل حق مجلس الإدارة في إقالة الرئيس التنفيذي".

يقول لاجاردير إن الهيكل يوفر حوكمة قوية للشركات ويساعد على التوفيق بين مصالح الإدارة والمساهمين، ما يسمح لها بالتركيز على "المصلحة طويلة الأجل".

الثقل المقابل لصلاحيات لاجاردير غير المحدودة كشريك عام لهيئة شركة SCA هي أنه يتحمل مسؤولية غير محدودة عن مطلوبات الشركة.

هذا الترتيب القائم على "شيء مقابل شيء" هو أمر أساس في دعوى أمبر لإجبار لاجاردير على نشر حسابات شركة LC&M.

تجادل شركة أمبر أنه إذا كان لاجاردير يتحمل مسؤولية غير محدودة عن مطلوبات الشركة، فإن المساهمين بحاجة إلى معرفة قيمة ضمانه المالي.

على عكس أي شركة عادية توظف أعضاء مجلسها التنفيذي مباشرة، فإن شركة LC&M لديها اتفاق مع لاجاردير لتوظيف المجلس التنفيذي للمجموعة وإعادة تسجيل جميع النفقات على الشركة.

ارتفع إجمالي التكاليف التي تفرضها شركة LC&M على لاجاردير، وتشمل الرواتب والرسوم الاجتماعية والنفقات، بنحو 80 في المائة من 11.7 مليون يورو عام 2003 إلى 21 مليون يورو عام 2018.

خلال الفترة نفسها زاد متوسط أجر أعضاء اللجنة التنفيذية -لا أحد منهم يدير في الواقع أيا من أقسام شركة لاجاردير الأربعة- بنسبة 183 في المائة.

كانت القضية الأكثر إثارة للجدل هي سياسة توزيع الأرباح، وعدم وضوح الخطوط الفاصلة بين المسؤوليات المهنية للاجاردير والاحتياجات الشخصية.

ديون لاجاردير الشخصية الكبيرة واعتماده على أرباح الأسهم التي حصلت عليها شركة LC&M لخدمة هذه الديون تعني أنه قد تكون لديه حوافز مختلفة من المساهمين الآخرين.

يشير المحللون في بنك باركليز إلى أن توزيعات أرباح لاجاردير ظلت مستقرة عند 1.30 يورو منذ 2007، على الرغم من عدم تغطيتها بالتدفقات النقدية الحرة معظم الأعوام وكانت الإدارة تبيع الأصول غير الأساسية لتمويل توزيع الأرباح.

يظهر تحليل التقارير السنوية لشركة لاجاردير أنه خلال الفترة من 2009 إلى 2018، تلقى لاجاردير وشركة LC&M نحو 380 مليون يورو من توزيعات الأرباح والرواتب من مجموعة لاجاردير. على الرغم من تلقي هذه المدفوعات، إلا أن هناك علامات على أن لاجاردير مطالب بتغطية طلبات الهامش من المصارف.

تم الالتزام بنسبة 99.9 في المائة من أسهم شركة LC&M في المجموعة العامة كضمان لمقرضيها، وفقا للتقرير السنوي لعام 2018 الصادر عن لاجاردير.

في نيسان (أبريل) الماضي، باعت شركة LC&M ما قيمته مليوني يورو من الأسهم في شركة لاجاردير، وفقا للبيانات التنظيمية الفرنسية.

قالت شركة لاجاردير في أيار (مايو) الماضي، إن البيع هو نتيجة "اتفاقية طويلة الأجل" بين مصرف وشركة LC&M، ما يشير إلى أن شركة LC&M كانت تبيع تحت الضغط لتلبية طلبات الهامش من المصارف.

تقول لاجاردير إن العلاقة بين شركة LC&M ومصارفها "طبيعية وبناءة"، وإن الصفقة بمنزلة "تعديلات طفيفة".

يقول فريديريك جينيفرييه، المؤسس المشارك لشركة أو إف جي ريسيرش OFG Recherche الاستثمارية للأبحاث: "طريقة تحدي المسؤول هي تسليط الضوء على حقيقة أن أرنو غير قادر ماليا على الوفاء بالتزاماته. مستقبل إسهام المسؤول وما إذا كان قد تم تعديله أو تقسيمه كلها تعتمد على جودة الميزانية العمومية لشركة LC&M. نشر حسابات شركة LC&M يمكن أن يحدث ديناميكية حيث يتعين على أرنو من خلالها أن يثبت للمصارف والمستثمرين، أنه قادر على تحمل مسؤولياته المالية".

في ظل لاجاردير الابن، شرعت المجموعة في سلسلة من عمليات الاستحواذ والتخلص التي أعادت تشكيل إرث والده بنجاح متباين للغاية.

لقد باع آخر حصة من شركة لاجاردير في شركة إيرباص عام 2013، وحقق شخصيا أرباحا بقيمة 125.6 مليون يورو في ذلك العام من عملية البيع. بالنظر إلى ارتفاع سعر سهم الشركة المصنعة في الفضاء والطيران منذ ذلك الحين، لو احتفظت شركة لاجاردير بحصتها وحصلت على أرباح الأسهم لكانت قد حققت مكاسب رأسمالية بقيمة 12.5 مليار يورو.

أنفق لاجاردير العائدات على الأصول الرياضية والإعلامية، خطوتان استراتيجيتان كانتا مكلفتين بالنسبة إلى المساهمين.

بين عامي 2006 و2018، حجزت شركة لاجاردير 2.9 مليار يورو من انخفاض قيمة الأصول، و940 مليون يورو من رسوم إعادة الهيكلة وفقا لتحليل شركة أمبر للتقارير السنوية لشركة لاجاردير.

قسم الرياضة، وهو مجال جديد دخل فيه لاجاردير خلال عامي 2007 و2008، سجل وحده نحو 800 مليون يورو من رسوم الانخفاض وإعادة الهيكلة منذ ذلك الحين.

الآن تعيد شركة لاجاردير هيكلة نفسها مرة أخرى. في شباط (فبراير) 2018، أعلن لاجاردير أنه سيعيد تركيز المجموعة على النشر، وهو أعلى قسم لتوليد النقد، وتجارة التجزئة في السفر، مثل المحال التجارية في محطات القطار والمطارات.

وضعت ثلاثة أصول كبيرة للبيع: القنوات التلفزيونية الفرنسية والرياضة والإنتاج التلفزيوني.

الآن بعد نحو عامين، تم بيع القنوات التلفزيونية الفرنسية فحسب. لا يزال لاجاردير غامضا بشأن مبيعات الأصول، قائلا في وقت سابق من هذا الشهر إن المجموعة "تركز على إتمام عمليات التخلص المتبقية في الوقت المناسب بالسعر المناسب وإننا نجري مناقشات مع المشترين" للإنتاج الرياضي والتلفزيوني.

تقول شركة لاجاردير إن لديها ميزانية عمومية "قوية" وإن أرقام إعادة الهيكلة تتجاهل حقيقة أن المساهمين حصلوا على أرباح استثنائية بقيمة 1.9 مليار يورو خلال الفترة نفسها.

وتضيف أنه على الرغم من أن بعض استثماراتها الأخيرة "كانت أقل حظا"، إلا أن قرارات الاستثمار في النشر والسفر بالتجزئة "تبدو جيدة للغاية عند النظر إليها الآن".

أفادت "فاينانشيال تايمز" في تموز (يوليو) الماضي، أن شركة لاجاردير تجري محادثات لبيع قسمها الرياضي إلى وكالة رياضية مقرها الولايات المتحدة.

هذه المفاوضات تراجعت بعد ذلك، وفقا لأشخاص مطلعين على الوضع. تعرضت لاجاردير سبورتس إلى ضربة أخرى بفقدان عقدين من أكثر عقودها ربحية: عقدها الآسيوي الطويل الأمد لحقوق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي؛ واتفاقية حقوق رعاية عالمية بقيمة مليار دولار مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في وقت سابق من هذا الشهر. قالت "لاجاردير" إنها ستقاتل من أجل تطبيق العقد مع الهيئة الحاكمة لكرة القدم الإفريقية.

وفي الوقت نفسه، حتى قبل أن يصبح الوضع المالي للاجاردير أكثر وضوحا من خلال نشر نتائج شركة LC&M، تثار أسئلة حول دور مدقق المجموعة ومجلس الرقابة والمصارف. في رسالة إلى مجلس الإشراف في لاجاردير في أيار (مايو) الماضي، تساءلت شركة أمبر عن السبب في أن مدقق حسابات شركةLC&M هو جاي عصمت ميرين، إحدى مؤسسات البوتيك التي تسمى Easy-Match Conseil، وليس أحد كبار المحاسبين الأربعة.

بنك كريدي أجريكول، هو المصرف الرئيس لشركة LC&M وفقا لإيداعات لدى المنظم الفرنسي، وخلال اجتماع المساهمين في شركة لاجاردير في أيار (مايو) الماضي، أقرت المجموعة بأن المصرف نفسه يتعامل أيضا مع شركة لاجاردير SCA.

وفي الاجتماع نفسه، قالت كوليت نوفيل، رئيسة "آدم"، وهي مجموعة مناصرة لأصحاب أسهم الأقلية، إن هذا قد يحدث تضاربا محتملا في المصالح.

يزداد الضغط أيضا على لاجاردير لكسب الوقت حول هيكل شركة LC&M القابضة. جادلت مذكرة المحللين الصادرة عن بنك باركليز بأن شركة لاجاردير SCA يجب أن تستوعب شركة LC&M، قائلة "من غير المعتاد أن تستخدم الإدارة شركة أخرى".

لا يبدو على لاجاردير أنه سيتراجع، ويستمر في محاربة خصومه في المحاكم. في الشهر الماضي، رفعت شركة لاجاردير دعوى قضائية ضد شركة أمبر، طالبت فيها بمبلغ 84 مليون يورو كتعويض عن "حملة لزعزعة الاستقرار" منذ أن أصبح صندوق التحوط مساهما عام 2016.

وقالت شركة أمبر إن دعوى المجموعة الإعلامية "عدوانية بقدر أنه لا أساس لها"، والغرض منها "تخويف" شركة أمبر وثني المساهمين عن انتقاد إدارة الشركة. وقالت على مدار الأعوام القليلة الماضية، كان لاجاردير يبيع الأسهم في مجموعته، بينما كانت تضيف شركة أمبر إلى مركزها.

حتى الآن، تحدى لاجاردير أمر المحكمة الصادر في الشهر الماضي بنشر حسابات شركة LC&M، رغم صدور حكم قضائي بأنه يتعين عليه اعتبارا من 5 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أن يدفع إلى شركة أمبر ما قيمته 2000 يورو يوميا، عن كل يوم لا ينشر فيه حسابات شركة LC&M. وهو يستأنف الآن قرار المحكمة.

في حين أن الحكم على حسابات شركة LC&M يمثل انتصارا لشركة أمبر، فقد حاول ناشطون آخرون إصلاح شركة لاجاردير من قبل دون جدوى. في عام 2010، فشل مهاجم الشركات الأمريكية جاي وايزر برات في الفوز بمقعد في مجلس إدارة الشركة، وخسر تصويتا لتغيير هيكل الشركة القائد.

رغم أنه لا يمكن إقالة لاجاردير من قبل المساهمين لأنه محمي من قبل هيكل القيادة، إلا أن مجلس الإشراف يمكن أن يعزله كشريك منتدب إذا ثبت أنه في ضائقة مالية.

هناك أربعة أعضاء من الهيئة الإشرافية الذين يدعمون حتى الآن الوضع الراهن، لديهم تفويضات بالتجديد من قبل المساهمين العام المقبل.

والوقت ينفد بالنسبة إلى لاجاردير لإظهار ثمار خطة التحول التي تم الكشف عنها قبل عامين، قبل أن يتم تجديد ولايته من قبل مجلس الإشراف في آذار (مارس) 2021.

في هذه الأثناء، يتشبث لاجاردير بقوة بمركز المسؤول الثمين، وهو الهيكل الذي يشبه الحصن ويسمح له بإدارة المجموعة، دون أي تحد بينما يتلقى توزيعات أرباح لخدمة الديون في شركته القابضة الشخصية لشركة LC&M.

في حديثه خلال مكالمة مع المحللين عن نتائج الربع الثالث لشركة لاجاردير في وقت سابق من هذا الشهر، قال لاجاردير إنه يهدف إلى تقليص التكاليف.

حين سئل حول تغيير هيكل القائد قال: "من الواضح أنني لن أفعل ذلك نهائيا وعلى الإطلاق، ولا حتى على جثتي".