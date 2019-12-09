«الاتصالات»: تغطية المملكة بشبكة الألياف الضوئية بنسبة 60 % نهاية 2020

قال لـ"الاقتصادية" هيثم العوهلي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إن الوزارة بصدد تغطية نحو 60 في المائة من شبكة الألياف الضوئية في السعودية بنهاية العام المقبل.

وأكد العوهلي على هامش حفل اكتمال المرحلة الأولى لشبكة الجيل الخامس 5G، نظمته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات البارحة في الرياض، أن الوزارة تعمل حاليا على تغطية نحو 75 في المائة من شبكة الجيل الرابع في السعودية بنهاية العام المقبل، لافتا إلى أن الوزارة ملتزمة بتحقيق أهدافها.

وأشار نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى أن السعودية تعد ثالث أكبر دولة في العالم من حيث تغطية الجيل الخامس، مؤكدا وجود 30 مدينة سعودية تمت تغطيتها بشبكة الجيل الخامس.

وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أتمت إيصال الألياف الضوئية إلى ما يقارب 1.2 مليون منزل بنهاية سبتمبر الماضي، حيث يعد ذلك جزءا من مبادرة نشر النطاق العريض ضمن رؤية المملكة 2030، وبهذا يصبح العدد الإجمالي للمنازل المتصلة بالألياف الضوئية أكثر من 2.5 مليون منزل.

يذكر أن مسحا حول نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد 2019 الذي صدرت نتائجه أمس أظهر أن نسبة الأسر في السعودية التي لديها إمكانية النفاذ إلى الإنترنت بلغت 92.77 في المائة، فيما نسبة الأسر التي يتوفر لديها خط هاتف ثابت بالمسكن وصل إلى 27.07 في المائة.

ويهدف التقرير الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء إلى توفير بيانات ومؤشرات حديثة عن نشاط الاتصالات وتقنية المعلومات ما يساعد متخذي القرار بالإلمام بجميع البيانات الإحصائية اللازمة، إضافة إلى إيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها أساسا موثوقا لإجراء الدراسات والبحوث لنشاط تقنيات المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد، وتزويد الباحثين والدارسين والمهتمين بالبيانات الإحصائية عن نشاط تقنيات المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد لاستخدامها في مجال البحوث والدراسات العلمية التي تسهم في إبراز وتطوير النشاط في المملكة، فضلا عن إجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية لنشاط تقنيات المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد.

وبلغت نسبة الأسر التي يتوافر لديها هاتف متنقل 99.27 في المائة، بينما بلغت نسبة الأسر التي يتوافر لديهم جهاز حاسوب في المسكن 53.41 في المائة، وأخيرا الأسر التي يتوافر لديها جهازي تلفزيون ومذياع بلغت نسبتهم على التوالي 92.95 في المائة و20.57 في المائة، وذلك من إجمالي الأسر في المملكة.

أما على صعيد الأفراد، فبلغت نسبة الأفراد 15 عاما فأكثر الذين يستخدمون الحاسوب 46.48 في المائة، بينما بلغت نسبة الأفراد 15 عاما فأكثر الذين يستخدمون الإنترنت 88.60 في المائة، فيما بلغت نسبة الأفراد 15 عاما فأكثر الذين يمتلكون الهاتف المتنقل 96.74 في المائة، أما الذين يستخدمون الهاتف المتنقل فبلغت نسبتهم 96.97 في المائة، وذلك من إجمالي سكان المملكة 15 عاما فأكثر.