الأسهم المحلية .. ارتفاع السيولة 52 % في جلسة

تخطى مؤشر الأسهم السعودية حاجز 8000 نقطة ليغلق عند 8098 نقطة بمكاسب 193 نقطة بنحو 2.44 في المائة، بينما ارتفع مؤشر "إم تي 30" بنحو 30 نقطة 2.7 في المائة ليغلق عند 1147 نقطة. وجاء الارتفاع بدعم من القطاعات كافة بصدارة "المصارف" بقيادة "الراجحي".

وتزامن مع التحرك الإيجابي ارتفاع السيولة 52 في المائة بنحو مليار ريال لتصل إلى 3.1 مليار ريال. ويأتي ذلك عقب اتفاق "أوبك+" بزيادة خفض الإنتاج بنحو 500 ألف برميل، ونجاح اكتتاب "أرامكو" بتغطية مرتفعة، ما يظهر الطلب العالي على الشركة، ويعكس ذلك التوقعات الإيجابية نحو الشركة، ومع قرب إدراجها وسرعة انضمامها في المؤشرات المحلية والعالمية زادت شهية المخاطرة وترجيح تحقيق السوق أداء أفضل خلال المدى القصير على الأقل قبل ظهور نتائج الشركات للربع الرابع والسنوية وإعلانات التوزيعات النقدية.

من ناحية فنية، السوق ستواجه مقاومة عند 8120 نقطة، بينما الدعم عند 8070 نقطة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام للجلسة عند 7905 نقاط، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 8114 نقطة رابحا 2.6 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8098 نقطة رابحا 193 نقطة 2.44 في المائة. وارتفعت السيولة 52 في المائة بنحو مليار ريال لتصل إلى 3.1 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة 28 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 38 في المائة بنحو 35 مليون سهم لتصل إلى 130 مليون سهم، بمعدل تدوير 0.23 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 1 في المائة بنحو ألف صفقة لتصل إلى 113 ألف صفقة.





أداء القطاعات

ارتفعت جميع القطاعات وتصدرها "الطاقة" 3.5 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" 3.4 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" 2.9 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" 37 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بقيمة 871 مليون ريال 28 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" 6 في المائة بقيمة 192 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "أسمنت اليمامة" 6.5 في المائة ليغلق عند 25.55 ريال، يليه "الفخارية" 5.7 في المائة ليغلق عند 50 ريالا، وحل ثالثا "التعاونية" 5.7 في المائة ليغلق عند 74 ريالا. وفي المقابل تصدر المتراجعة "ثمار" 2 في المائة ليغلق عند 18.62 ريال، يليه "الإنماء طويكو م" بنسبة 0.75 في المائة 10.62 ريال، وحل ثالثا "التأمين العربية" 0.7 في المائة ليغلق عند 14.20 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 487 مليون ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 355 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 220 مليون ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية