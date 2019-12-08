واردات نفطية قياسية للصين في نوفمبر .. تلامس 11.13 مليون برميل يوميا

ارتفعت واردات الصين من النفط إلى مستوى قياسي على أساس يومي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مع ارتفاع معدلات تشغيل المصافي لاستهلاك حصص التوريد السنوية.

بحسب "رويترز"، استوردت الصين، وهي أكبر مشتر للنفط في العالم 45.74 مليون طن من النفط، أي ما يعادل 11.13 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات صادرة عن الإدارة العامة للجمارك في الصين.

يأتي هذا مقارنة بـ10.72 مليون برميل يوميا في تشرين الأول (أكتوبر) و9.61 مليون برميل يوميا في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن إجمالي واردات الصين في الشهور الـ11 الأولى من 2019 بلغ 461.88 مليون طن، أو 10.09 مليون برميل يوميا، بارتفاع 10.4 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ومع اقتراب العام من نهايته، تعزز مصافي القطاع الخاص الإنتاج لاستخدام حصصها من واردات الخام لهذا العام حتى تتمكن من طلب مزيد من الحصص في العام المقبل.

في غضون ذلك، تحافظ شركات التكرير المدعومة من الدولة على مستويات إنتاج مستقرة، وتشير بيانات الجمارك إلى أن الصين باعت 7.31 مليون طن من المنتجات النفطية المكررة للخارج في تشرين الثاني (نوفمبر)، بزيادة 63.5 في المائة عن العام السابق.

وبلغت الصادرات في الشهور الـ11 الأولى من العام 60.22 مليون طن، مرتفعة 14.2 في المائة عن الفترة نفسها قبل عام.

وأفادت بيانات الجمارك أن إجمالي واردات الغاز الطبيعي، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال وعبر خطوط الأنابيب، زاد في الشهر الماضي 3.3 في المائة عن الفترة نفسها في العام الماضي إلى 9.45 مليون طن.

وفي الفترة بين كانون الثاني (يناير) وتشرين الثاني (نوفمبر)، وصلت واردات الغاز الطبيعي إلى 87.11 مليون طن، مرتفعة 7.4 في المائة عن الفترة نفسها في العام الماضي.

إلى ذلك، أظهرت بيانات من الجمارك انخفاض واردات الصين من خام الحديد للشهر الثاني على التوالي في تشرين الثاني (نوفمبر)، إذ طغى تراجع الشحنات من أكبر الجهات العاملة في التعدين في أستراليا والبرازيل على الطلب القوي للمكون الذي يستخدم في صناعة الصلب.

وأفادت بيانات الإدارة العامة للجمارك أن الصين، وهي أكبر منتج للصلب في العالم، استوردت 90.65 مليون طن من خام الحديد الشهر الماضي، بانخفاض 2.4 في المائة مقارنة بـ92.86 مليون طن في تشرين الأول (أكتوبر)، مقارنة بـ86.25 مليون طن قبل عام.

وفي الشهور الـ11 الأولى من 2019، بلغت واردات خام الحديد 970.69 مليون طن، منخفضة 0.7 في المائة على أساس سنوي.

وأوضحت بيانات من ميناء بورت هيدلاند الأسترالي أنه جرى شحن كمية أقل من خام الحديد إلى الصين في تشرين الأول (أكتوبر)، بانخفاض 0.7 في المائة عن الشهر السابق.

وأوقفت شركة فالي البرازيلية للتعدين الإنتاج في عديد من المناجم بعد انهيار مميت لسد أوائل كانون الثاني (يناير)، وتتوقع الشركة تراجع المبيعات بما يقرب من 15 في المائة في 2019.

ورغم العوامل الموسمية، لا يزال المحللون متفائلين بشأن الطلب على خام الحديد في الأشهر المقبلة مع تعافي أرباح المصانع الصينية بعد انتعاش في أعمال البناء في الشهر الماضي.