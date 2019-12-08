«هيئة الاستثمار» تسلم رخصة صناعية بـ 120 مليون دولار لشركة برازيلية

سلمت الهيئة العامة للاستثمار أمس، رخصة استثمارية صناعية بقيمة 120 مليون دولار لشركة BRF البرازيلية لمنتجات الدواجن، التي تعد من أكبر مصدري الدواجن في العالم.

وجرى تسليم الرخصة في حفل أقامته الهيئة بهذه المناسبة في مقرها في الرياض، بحضور المهندس إبراهيم العمر محافظ هيئة الاستثمار، وسلطان مفتي وكيل المحافظ لجذب وتطوير الاستثمار، والمهندس محمد الجنيني مدير عام القطاع الصناعي، ومارسيلو نينا سفير البرازيل، إضافة إلى فادي فلفلي نائب رئيس شركة BRF، وأيقور مارتي نائب الرئيس.

تأتي أهمية هذه المناسبة في سياق إسهام هيئة الاستثمار في توطين صناعة الدواجن، وزيادة القدرة الاستيعابية للمملكة كمصدّر لها في المنطقة، حيث ستبدأ شركة BRF وفقا لتسلمها الرخصة؛ في بناء وتشغيل مصنعها في المملكة، إذ تعتزم الشركة بدء وتوسعة أعمالها عبر اتخاذ السوق السعودية مركزا لها، لتنطلق منها إلى المنافسة في السوق المحلية وأسواق المنطقة.

وأكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن البيئة الاستثمارية في المملكة تشهد نشاطا كبيرا على مختلف القطاعات الاستثمارية المستهدفة من بداية عام 2019، منوها بإصدار الهيئة أكثر من 800 رخصة استثمارية حتى الربع الثالث من العام بلغت نسبة المشاريع المشتركة منها مع مستثمرين محليين 33 في المائة.

ولفت إلى حرص هيئة الاستثمار على تسهيل بدء ممارسة الأعمال للمستثمرين في السوق السعودية، وتطوير الفرص الاستثمارية التي تقدمها القطاعات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة كافة، إضافة إلى إبراز هذه الفرص الاستثمارية عالميا. يشار إلى أن شركة BRF كانت قد وقعت مع هيئة الاستثمار مذكرة تفاهم خلال فعاليات مبادرة "مستقبل الاستثمار"، التي انعقدت في أواخر شهر أكتوبر الماضي، حيث أعلنت الهيئة عن احتضان هوية "استثمر في السعودية" توقيع 26 مذكرة تفاهم تجاوزت قيمتها 20 مليار دولار، تضمنت عددا من النشاطات الاستثمارية في مختلف القطاعات الاستراتيجية، أبرزها قطاع الطاقة والمياه، وقطاع الدواء والخدمات اللوجيستية والبتروكيماويات والتقنية، إضافة إلى قطاع ريادة الأعمال والابتكار.