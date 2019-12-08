انخفاض الصادرات الصينية بشكل غير متوقع في نوفمبر

انخفضت صادرات الصين بشكل غير متوقع خلال شهر نوفمبر مع تراجع الطلب العالمي، بينما انتعشت الواردات، فيما لا يزال التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة أمرا بعيد المنال عن المفاوضين على ما يبدو.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية عن إدارة الجمارك الصينية اليوم الأحد أن صادرات الصين المقومة بالدولار انخفضت بنسبة 1.1 بالمئة خلال نوفمبر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 0.3 بالمئة.

وأضافت أن ذلك تسبب في فائض تجاري قدره 38.73 مليار دولار لهذا الشهر. وكان اقتصاديون يتوقعون ارتفاع الصادرات بنسبة 0.8 بالمئة، وتراجع الواردات بنسبة 1.4 بالمئة.