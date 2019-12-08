علامات تجارية كبرى تتحصن بالتوحيد

صفقة شركة LVMH للاستحواذ على شركة تيفاني تسلط الضوء على اتجاهين رئيسين: قطاع السلع الفاخرة يشهد الآن سلسلة انتصارات متواصلة دون وجود علامات تذكر على التراجع، والتوحيد أمر أساس للنجاح. وقد انعكس هذا في أسعار الأسهم.

قال جيريت سميت رئيس إدارة الأسهم في صندوق ستونهيج فليمنج Stonehage Fleming لإدارة الثروات: "الأمر المثير للاهتمام للغاية هو أن كثيرا من المستثمرين يخشون من حدوث ركود عالمي على مسافة ليست بعيدة كثيرا، لكن على الرغم من هذا التخوف، إلا أنه لا ينعكس في سعر سهم هذه الشركات الفاخرة. معظم هذه الأسهم هي الآن عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، لكن لا يمكنك قول ذلك حقا بخصوص أي من القطاعات الأخرى".

على الرغم من أن الاضطرابات السياسية تعمل على إضعاف الطلب في هونج كونج، أحد أكبر أسواق السلع الفاخرة، إلا أنه تم التعويض عن النقص نتيجة الطلب المتزايد في أماكن أخرى وعلى الأخص الصين.

حققت مجموعات السع الفاخرة بعضا من أعلى معدلات "مفاجآت الإيرادات الإيجابية الصافية" طوال موسم النتائج لعام 2019 مقارنة بالقطاعات الأوروبية الأخرى، وفقا لبنك يو بي إس، وأشارت كل من شركات LVMH وهيرميس وتيفاني وكريستيان ديور إلى زخم قوي في الصين في نتائجها.

قال إدوارد أوبين، محلل السلع الفاخرة في بنك مورجان ستانلي: "إذا نظرت إلى الاتجاه طويل الأجل في شركات LVMH وهيرميس وكيرينج، فإنك سترى نموا مذهلا في أسعار الأسهم".

في حين شهد كثير من أسهم شركات التصدير الأوروبية تقلبا شديدا استجابة للتوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، إضافة إلى حالة عدم اليقين من "بريكست"، إلا أن السلع الفاخرة التي تهيمن عليها الشركات الأوروبية، قد سارت في مسار من النمو المطرد.

ارتفعت أسهم شركات كيرينج وكريستيان ديور وهيرميس من 30 إلى 40 في المائة هذا العام. وارتفع سهم LVMH بنسبة 60 في المائة.

قال سميت: "إنه قطاع التصدير الوحيد الذي لا يمكن أن يتأثر سلبا بالمنافسة من الصين أو الولايات المتحدة. الصين ليست سوى فرصة، فهي ليست تهديدا".

يمثل المواطنون الصينيون أكثر من 30 في المائة من الإنفاق على السلع الفاخرة، لكنهم يمثلون 70 في المائة من نمو الطلب، وفقا لتحليل بنك مورجان ستانلي. من المتوقع أن تصل حصة الصين في الإنفاق على السلع الفاخرة إلى 46 في المائة بحلول عام 2025.

لا يرفع مستهلكو الأسواق الناشئة الإنفاق على السلع الفاخرة في الداخل فحسب، بل يدعمونها في الخارج كذلك.

تتوسع شركة LVMH في فرنسا وهي تعتمد على السياح الأثرياء لتشكل أكثر من نصف مبيعاتها هناك.

قال سميت: "أصبح المستهلك الناشئ مسافرا عالميا ليس إلى العالم الأول فحسب، بل أيضا إلى البلدان الناشئة الأخرى".

وطبقا لما قالته شركة باين، فإن ثلثي الصينيين ينفقون على السلع الفاخرة عند السفر دوليا وكانت السياحة الفاخرة إلى أوروبا جذابة للغاية بسبب ضعف اليورو.

كما تم تعزيز العلامات التجارية الكبرى الفاخرة من خلال عمليات التوحيد. نمت شركات LVMH وكيرينج وريشمون جميعا من خلال عمليات الاستحواذ، بينما سعى اللاعبون الأصغر إلى حماية المجموعات الأكبر، مثل فيرساتشي، التي بيعت إلى شركة مايكل كورس Michael Kors، التي تسمى الآن كابري هولدينجز Capri Holdings، مقابل ملياري دولار أواخر عام 2018.

قال روجريو فوجيموري، المحلل لدى وكالة آر بي سي للأسواق الرأسمالية: "لا يزال استقطاب الأداء في قطاع المنتجات الفاخرة مرتفعا حيث تستحوذ المجموعات الفاخرة الكبيرة على شريحة أكبر من الكعكة على حساب كثير من اللاعبين الأصغر".

يوافق المحللون في بنك يو بي إس UBS على ذلك. ويقولون: "لا يبدو أن هناك إدراكا تاما للآثار السلبية في بقية القطاع".