هبوط الصادرات الكويتية غير النفطية 0.9 % في نوفمبر

ذكرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أمس أن قيمة الصادرات الكويتية غير النفطية انخفضت 0.9 في المائة خلال الشهر الماضي مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.

وبحسب "الألمانية"، أضافت وزارة التجارة في بيان صحافي أن عدد شهادات المنشأ للصادرات إلى الدول العربية والأجنبية بلغ 1118 شهادة بقيمة 12.1 مليون دينار كويتي (39.9 مليون دولار) في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مقابل 903 شهادات بقيمة 13.4 مليون دينار (44 مليون دولار) في الشهر نفسه من عام 2018.

وأوضحت الوزارة أن عدد الشهادات للصادرات الكويتية إلى الدول العربية باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 251 شهادة بقيمة 3.7 مليون دينار (12 مليون دولار) مقابل 45 شهادة بقيمة 1.8 مليون دينار (5.9 مليون دولار) إلى الدول الأجنبية.

وأشارت إلى أن عدد شهادات المنشأ للصادرات الكويتية إلى دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 814 شهادة بقيمة 6.4 مليون دينار (21 مليون دولار) الشهر الماضي.

وأفادت بأن الأردن تصدرت قائمة الدول العربية الأكثر استيرادا لصادرات الكويت، يليه لبنان ثم العراق فمصر ثم اليمن والجزائر.

وبالنسبة للصادرات الكويتية لدول العالم الأخرى، أفادت وزارة التجارة أن بلجيكا تأتي في المقدمة ثم إسبانيا تليها فرنسا وتركيا ثم إيطاليا وسلوفينيا.