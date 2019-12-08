"كوالكوم" تكشف عن جيلها الثاني من نظارات الواقع الافتراضي

كشفت عملاق صناعة التقنيات "كوالكوم"، عن الجيل الثاني من منصات XR الإلكترونية التي تعمل مع تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز.

وأشارت الشركة إلى أن الجيل الثاني من هذه المنصات سيقدم للمستخدمين تجارب لم يسبق لها مثيل في عالم الواقع الافتراضي.

ويمكن للنظارة الخاصة بهذه المنصات الاتصال لاسلكيا مع الأجهزة الإلكترونية والهواتف عبر شبكات البلوتوث والـ Wi-Fi، ولديها شاشة 3Kx3K مميزة بمعدل تحديث 90 إطارا في الثانية، تدعم فيديوهات ثلاثية الأبعاد بدقة 8k.

وبإمكان هذه النظارة دعم سبع كاميرات تمكنها من رصد الواقع المحيط ومساندته بصور وعناصر الواقع المعزز على غرار نظارات HoloLens الشهيرة.

ويمكن لمنصة XR الجديدة دعم نظارة تتعامل مع 26 نقطة لتعقب حركة يد المستخدم، ما يوفر دقة كبيرة في التعامل مع الواقع الافتراضي.

والأهم من كل ذلك هو أن المنصة الجديدة زودت بأحدث معالجات "كوالكوم" الذي يدعم التعامل مع شبكات 5G، لتؤمن سرعة كبيرة في تبادل البيانات بينها وبين الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

وتأمل الشركة أن تتحول هذه المنصة بجميع تقنياتها المتطورة إلى أداة ستفتح طريقا لتقنيات ما يسمى بالواقع المختلط MR، التي تجمع بين الواقع الافتراضي والمعزز، التي ستعتمد في مجالات التصميم والطب وعديد من المجالات الأخرى.