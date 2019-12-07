«20 سينشوري» تختار ويس بال لإخراج فيلم كوكب القردة

أعلنت شركة 20 سينشوري فوكس، الاستعانة بمخرج فيلم "مايز رينير"، ويس بال، لإخراج الجزء الجديد من سلسلة أفلام "كوكب القردة" الجديد، وعلى الرغم من ذلك لم تكشف الشركة عن أي معلومات حول الجزء الجديد.
وبدءا من 1968، أنتجت الشركة خمسة أفلام من السلسلة أفلام "كوكب القردة" استنادا إلى رواية بيير بول الفرنسية، وذلك وفقا للتقرير، الذي نشر على موقع "ديدلاين".
وكانت شركة ديزني للأفلام قد أعلنت بعض ملامح خطتها للعام الجديد، التي تضمنت تنفيذ أجزاء جديدة لسلسلة الأفلام الشهيرة "كوكب القردة".
وبحسب تصريحات للرئيس التنفيذي للشركة "بوب أيجر"، أكد وجود خطة مبدئية لتنفيذ جزأين من السلسلة الشهيرة، على أن يعرض نهاية العام المقبل، إذا انتهت مفاوضات ضم الممثلين في تلك الأيام.
الفيلم الأخير من السلسلة عرض 2017 وحمل اسم "حرب كوكب القردة"، وهو من إخراج مات ريفز، وتأليف الثنائي مارك بومباك وبيير بول، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، أندي سركيس، وودي هاريلسون، وستيف زان، وسارة كانينج، وآليساندرو جولياني، وتاي أولسون.
ودارت أحداثه في إطار من الإثارة والمغامرة في رحلة جديدة مع سيزار، حيث يرغم هو وزملاؤه القرود على خوض حرب طاحنة ومميتة مع جيش من البشر بقيادة كولونيل، وبعدما تعاني القرود خسائر جسيمة لا يمكن تصورها، يصارع سيزار غرائزه المظلمة ويسعى بنفسه إلى الانتقام لمصلحة سلالته؛ فيخوض مع الكولونيل معركة ملحمية ستحدد مصائرهما، وكذلك مستقبل الكوكب.
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