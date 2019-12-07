«صحارى الرياض» .. ليال شتوية ممزوجة بالتحدي والمناظر الخلابة

عاش هواة الرحلات البرية من أهالي وزوار العاصمة الرياض الأجواء الشتوية الجميلة التي تشهدها المنطقة، بالخروج إلى براري منطقة "صحارى الرياض" إحدى مناطق "الموسم" المنطقة المعروفة بطبيعتها الخلابة. حظيت الفعاليات -التي تنوعت بين التشويق والمغامرة، والفعاليات العائلية، والحفلات المسرحية، والفعاليات الغذائية- بإقبال من الزوار خلال الأيام الثلاثة الماضية، ذلك وفق جولة لـ"الاقتصادية"، حيث وُجد في الموقع عدد من السياح الأجانب ليخوضوا تجربة جديدة في الصحاري، من تخييم وتطعيس ورماية.

تتناسب الفعاليات مع جميع الأعمار وتلبي كل الهوايات المتعلقة بالأنشطة البرية، حيث خصصت فعاليات للأطفال، كتحدي الحبال، ومضمار سباق الأطفال، وركوب الخيل.

وتحتوي منطقة "صحارى الرياض" على عدة مناطق تقام عليها الأنشطة، تشمل منطقة المغامرة، ومنطقة ربوع بلادي، ومنطقة صحاري، ومنطقة كبار الشخصيات. وتوجد لعشاق المغامرة فعاليات متعددة، مثل: الانزلاق بالحبل، والمتاهة، ورالي السيارات، والتطعيس، وحائط التسلق، وميدان القتال بالليزر، وميدان الرماية. وفقا للمشرفين على الفعالية إن منطقة "صحارى الرياض" ستستقبل زوارها يوميا من الساعة الرابعة مساء حتى الـ12 طوال أيام الأسبوع، ومن الثانية ظهرا حتى الثانية صباحا في أيام نهاية الأسبوع.

إلى ذلك جذب أكثر من 250 نوعا من الطيور النادرة في الحديقة المغلقة زوار فعالية "رياض سفاري"، حيث تعيش هذه الطيور في حديقة مغلقة وقبة زجاجية.

أتاحت الفعاليات الفرصة لعشاق المغامرات، لخوض تجربة مميزة وممتعة في رحلة مع الحيوانات في بيئتها الطبيعية، لأول مرة في المملكة، إذ خصصت إدارة الفعاليات رحلات متكاملة في السفاري عبر سيارات صممت خصيصا وفق أعلى معايير الأمان للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات النادرة والمفترسة داخل بيئتها الطبيعية.

تضم "رياض سفاري" الواقعة في حديقة نوفا على طريق مكة السريع أكثر من 800 نوع من الحيوانات في مكان واحد، حيث سيستمتع الزوار بمشاهدة الحيوانات البرية والأليفة والنادرة، منها الفيل الآسيوي، وحيوانات برية مفترسة وأليفة ونادرة تتفاعل مع بيئتها الطبيعية، منها: النمر الذهبي والنمر الأبيض والأسود الإفريقية وفرس النهر القزم والزرافة والمها العربي وغيرها من الحيوانات. وخصصت إدارة الفعاليات أنشطة خاصة للأطفال متنوعة ما بين حركية وورش عمل تعليمية، إضافة إلى رسوم الوجه والفنون والحرف اليدوية، وأنشطة أخرى للكبار والصغار تتضمن أكثر من 25 لعبة تحد وحماس، إضافة إلى الحبل المعلق على ارتفاع عشرة أمتار، يقطع البحيرة.