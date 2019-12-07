3 ملايين زائر لجميع فعاليات موسم الرياض خلال 57 يوما

تخطى زوار فعاليات وبرامج "موسم الرياض" حاجز 9.3 مليون زائر لجميع الفعاليات خلال نحو 57 يوما من بداية الموسم، الذي حظي بتنوع يناسب جميع الأعمار.

وقال تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس "موسم الرياض"، في تغريدة له في منصة تويتر "تسعة ملايين و300 ألف زائر لـ"موسم الرياض"... شرفتمونا... الحمد لله".

كانت منطقة "الرياض بوليفارد" الأكثر حضورا جماهيريا خلال الأيام الماضية.

وسجلت مواقع الاحتفال مشاركات القطاعات الحكومية منذ وقت مبكر، حيث يوجد رجال المرور والأمن العام منذ وقت مبكر من انطلاق الفعاليات. رصدت "الاقتصادية" خلال جولة لها في عدد من الفعاليات، حضورا جماهيريا غفيرا خاصة من الأسر، اكتظت بهم ساحات الأماكن، حيث حرصت العوائل على اصطحاب أبنائها.

وحظيت الفعاليات بإقبال جماهيري غفير، خاصة في أيام نهاية الأسبوع، ما دعا المنظمين إلى الإعلان عن نفاد التذاكر في عديد من الفعاليات منذ وقت مبكر. يهدف الموسم إلى النهوض برفاهية المجتمع السعودي، وجعل الرياض إحدى أهم الوجهات السياحية الرائجة في العالم، إلى جانب إثراء قيمة السياحة السعودية ضمن المشهد السياحي العالمي، وتطوير وتنويع فرص التنمية المحلية، وتنويع النشاط الاقتصادي، ودعم البنى التحتية القائمة والجديدة في قطاع السياحة، وتحسين نمط الحياة لتحقيق أهداف برنامج جودة الحياة ضمن برامج رؤية المملكة 2030، كما يهدف الموسم إلى تعزيز مشاركة المملكة في مجال الترفيه والفنون والثقافة على مستوى العالم.