العمود الفَقَري - بفتح الفاء أو الفِقَري - بكسرها

يقال مثلا: الاقتصاد هو العمود الفَقَري للبلاد، بفتح الفاء أو كسرها، أي الأساس المهم على التشبيه بالعمود الفَقَري للإنسان الذي يختلّّ توازنه باختلاله، فالعمود الفَقَري كناية قائمة على تشبيه الاقتصاد بالعمود الفَقَري للإنسان، وهذا تعبير اصطلاحي جرى مجرى المثل وشاع استعماله بهذا المعنى المجازي، ومثل ذلك قولهم: الكهرباء هي العمود الفَقَري للصناعة... إلخ.

ويجوز أن يقال لِفَقَار الظهر: فِقْرَة بكسر الفاء، وفَقْرَة، وفَقَارَة – بالفتح واحدة فَقَار الظهر – كما في لسان العرب.