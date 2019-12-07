الأخضر يستعيد الفرج وسالم

استعاد المنتخب السعودي لكرة القدم خدمات الثنائي سلمان الفرج وسالم الدوسري قبل مواجهة البحرين غدا في نهائي "خليجي 24"، حيث خضعا أمس لتمارين تأهيلية برفقة الجهاز الطبي.

وكان الفرج والدوسري قد غابا عن مباراة قطر 1 / 0 أمس الأول في نصف النهائي أثر معاناتهما من آلام عضلية تعرضا لها عقب مباراة عمان 2 / 0 في دور الثمانية.

وعاود الأخضر أمس، تدريباته على ملاعب التدريب في أسباير، تحت إشراف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد الذي قسم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت الذين شاركوا بصفة أساسية أمام قطر واكتفوا بتمارين استرجاعية في النادي الصحي، فيما خصصت المجموعة الثانية للذين لم يشاركوا في المباراة، حيث خضعوا لتمارين اعتيادية بدأت بالإحماء ثم تبادل الكرة في مساحات ضيقة قبل أن يختتمها بتقسيمة تكتيكية.