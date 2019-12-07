الهلال يخسر الشهري 15 يوما

فيما أجرى صالح الشهري مهاجم فريق الهلال لكرة القدم فحوصا طبية على موضع إصابته في عضلة الفخذ الخلفية، أسفرت النتائج عن حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة 15 يوما قبل أن يعود مجددا لملامسة الكرة مع زملائه، بدأ الثنائي بافيتيمبي جوميز، ومحمد البريك الجري حول الملعب وأديا تدريبات لياقية متنوعة ضمن برنامجيهما التأهيليين المعدين من قبل الجهاز الطبي في النادي.

وواصل الهلال تحضيراته الميدانية استعدادا لمواجهة ضيفه الجبلين اليوم في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وتخلل التدريب تمارين لياقية متنوعة كالإحماء والجري، كما ركز المدرب الروماني رازفان لوشيسكو على تطبيق الجمل التكتيكية كاللمسة الواحدة وبناء الهجمة والتهديف نحو المرمى من مختلف الزوايا، قبل أن يخضع اللاعبين لمناورة على جزء من الملعب اهتم فيها بتصحيح الأخطاء التكتيكية.

هذا وفور نهاية التدريبات دخل اللاعبون إلى مقر المعسكر إلى حين موعد المباراة اليوم.