العصفور: حل الشباب .. مع بيدرو

أقفل الأرجنتيني خورخي ألميرون مدرب فريق الشباب لكرة القدم، الأبواب أمام إدارة النادي برئاسة خالد البلطان، فاضطرت إلى إقالته لإصراره على قناعاته في الاجتماع معه أكثر من مرة، آخرها بعد الخسارة من التعاون 1 /3 في الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث اقتنعت بعدم جدوى استمراره، ولا سيما أنه خسر من الفيحاء بهدف، فتجمد رصيد فريقه عند 15 نقطة "حيث خسر مثلها"، فضلا عن الخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكتبت الخسارة من الشعلة ضمن الدور الـ32 من كأس الملك، 1 /2، نهاية مشوار المدرب الأرجنتيني، ولا سيما أنه سقط مبكرا في بطولة كانت تعد هدفا أساسيا للشباب، وقالت المصادر "الإدارة صبرت كثيرا عليه، ولا سيما أنها منحته كامل الحرية في عمله، إلا أنه بدأ في إشراك لاعبين في غير مراكزهم، وعدم إتاحة الفرص للاعبين الجاهزين، فاجتمعت إدارة خالد البلطان معه لمناقشته في الأخطاء الفنية فتعهد بتعديلها، إلا أنه خسر من الفيحاء ثم الشعلة التي أثبتت عدم جدوى استمراره، فضلا عن عبثه بفريقها". من جانبه، أكد عبدالرحمن العصفور لاعب الشباب السابق أن إقالة ألميرون كانت متوقعة وطبيعية جدا كردة فعل بعد الخروج من كأس الملك على يد فريق أقل في الإمكانات، فضلا أنه لم يحل مشكلات "الأبيض"، مبينا "الإدارة تتحمل مع ألميرون المسؤولية وتلام في عدم توفير الأدوات المساعدة له من لاعبين أجانب على مستوى عالٍ، حيث تم التعاقد معهم قبل التعاقد مع المدرب ما يبرئ ساحته". وكشف العصفور أن إدارة ناديه لديها البديل المناسب والمتاح في الوقت الحالي بالتعاقد مع البرتغالي بيدرو إيمانويل الذي حقق مع التعاون كأس الملك، لمعرفته بالكرة السعودية ونجومها، فهو الأنسب".