ارتفاع ثقة المستهلكين في أمريكا إلى أعلى مستوياتها منذ 7 أشهر

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال ديسمبر الحالي إلى أعلى مستوى لها منذ 7 أشهر، مع الارتفاع القياسي لأسعار الأسهم وتحسن اتجاهات الشراء لدى الأمريكيين.

وارتفع مؤشر جامعة ميشيجان لقياس ثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي إلى 99.2 نقطة مقابل 96.8 نقطة خلال نوفمبر الماضي وهو ما يتجاوز تقديرات جميع المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه المؤشر الفرعي لقياس الثقة في الأوضاع الراهنة إلى 115.2 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ عام. في حين ارتفع مؤشر التوقعات إلى 88.9 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ يوليو الماضي.

وأشار تقرير جامعة ميشيجان إلى أن التحسن في الثقة تركز في فئة الأسر الأعلى دخلا، وهي الأقدر على الاستفادة من ارتفاع أسعار الأسهم والتي وصلت إلى مستويات قياسية في أواخر نوفمبر الماضي. في الوقت نفسه واصل مؤشر الثقة ارتفاعه للشهر الرابع على التوالي بعد أن كان قد تراجع في أغسطس الماضي إلى أقل مستوى له منذ حوالي 3 سنوات على خلفية المخاوف من تداعيات الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين على الاقتصاد الأمريكي.