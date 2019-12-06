الصين تتعهد بتجنب حدوث مخاطر مالية كبرى في العام المقبل

تعهدت القيادة الصينية بتجنب حدوث أي مخاطر مالية كبيرة خلال العام المقبل مع المحافظة على معدل نمو الاقتصاد ضمن "نطاق مقبول"، في الوقت الذي تراجع فيه معدل نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى أقل مستوى له منذ عقود.

جاء التعهد الصيني خلال اجتماع الشهري المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم في الصين برئاسة الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم، وقبل الاجتماع الرئيسي لما يعرف باسم مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني والذي سيحدد الأهداف الاقتصادية للصين في العام المقبل، بما في ذلك حجم الإنفاق الحكومي ومعدل النمو المستهدف، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بيان المكتب السياسي الذي يضم 25 عضوا، القول إن المخاطر والتحديات في الداخل والخارج تتزايد بدرجة كبيرة.

من ناحيتها، أشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الاقتصاد الصيني سجل خلال الربع الثالث من العام الحالي نموا بمعدل 6% وهو أقل معدل نمو منذ عقود.

وتشير المؤشرات الأولية إلى أن الاقتصاد سجل خلال نوفمبر الماضي مزيدا من التباطؤ وأن التباطؤ سيستمر خلال العام المقبل، في ظل تراجع حركة التجارة وأسعار الجملة.

في الوقت نفسه، فإن اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني أشار إلى أن أسس استقرار الاقتصاد الصيني على المدى الطويل مازالت قوية، في حين أشار إلى التحديات الخارجية التي تواجه الاقتصاد.

ونقلت شينخوا عن بيان المكتب القول "علينا تحويل الضغوط الخارجية إلى قوة محركة قوية من أجل تعميق الإصلاحات وتعزيز الانفتاح على العالم الخارجي مع التركيز على تسيير شؤوننا بصورة جيدة".