اتفاق أوبك وشركائها على خفض إضافي للإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا

أعلن أعضاء منظمة أوبك وشركاؤهم، في فيينا أنهم اتفقوا على زيادة خفض إنتاجهم النفطي بما لا يقل عن 500 ألف برميل إضافية يوميًا لدعم أسعار الخام.

وأكد بيان عقب اجتماع في فيينا إن هذا التخفيض سيرفع الحد من الإنتاج إلى 1,7 مليون برميل يوميًا للمجموعة التي تضم 24 دولة اعتباراً من الأول من يناير 2020. وسيضيف العديد من الدول المنتجة، إلى هذا الهدف تخفيضات "طوعية وإضافية" أخرى، وفقًا للبيان.