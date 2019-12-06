ارتفاع أسعار النفط بعد ختام اجتماعات "أوبك بلس"

سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعا اليوم بعد أن أظهرت تفاصيل اجتماع ما يعرف باسم تجمع "أوبك بلس" الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) و10 دول نفطية من خارجها اتفاق الأطراف على زيادة خفض إنتاج دول التجمع من النفط.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 40 سنت إلى 83. 58 دولار للبرميل تسليم يناير المقبل بعد أن كان قد تراجع في وقت سابق ن اليوم بنسبة 1.3% بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. كما ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 64 سنت إلى 03. 64 دولار للبرميل تسليم فبراير الماضي بعد أن كان قد تراجع بنسبة 0.9 % في وقت سلبق من اليوم.

