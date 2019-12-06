افتتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم بعد أن أظهرت بيانات أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة سجل أسرع وتيرة في عشرة أشهر في نوفمبر ، مما يضيف إلى المعنويات الإيجابية في أعقاب قول الرئيس دونالد ترامب إن محادثات التجارة مع الصين "تمضي دون توقف".
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 161.89 نقطة، أو 0.58 %، إلى 27839.68 نقطة.
وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز500 مرتفعا 17.19 نقطة، أو 0.55 %، إلى 3134.62 نقطة.
الأسهم الأمريكية ترتفع بعد بيانات نمو الوظائف
افتتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم بعد أن أظهرت بيانات أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة سجل أسرع وتيرة في عشرة أشهر في نوفمبر ، مما يضيف إلى المعنويات الإيجابية في أعقاب قول الرئيس دونالد ترامب إن محادثات التجارة مع الصين "تمضي دون توقف".
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