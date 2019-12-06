افتتاح الاجتماع السابع لوزراء "أوبك+" في فيينا

بدأت اليوم أعمال الاجتماع الوزاري السابع لدول أوبك وخارجها "أوبك+"، وشهد الافتتاح الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك وبحضور محمد باركيندو أمين عام أوبك ومانويل فرنانديز وزير النفط الفنزويلي رئيس مؤتمر أوبك.
الطاقة- النفط
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