بنك أوف أمريكا: صناديق الأسهم العالمية تلقت 7.2 مليار دولار الأسبوع الماضي

قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش اليوم الجمعة استنادا إلى بيانات من إي.بي.إف.آر جلوبال إن صناديق الأسهم العالمية تلقت 7.2 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء واستقطبت الأسهم الأمريكية 2.6 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أسبوعية داخلة إليها في شهر.

وأظهرت البيانات أيضا أن صناديق السندات استقبلت 9.2 مليار دولار، إذ سجلت السندات من الدرجة الجديرة بالاستثمار دخول تدفقات للأسبوع السادس والأربعين على التوالي عند 6.9 مليار دولار. وتلقت صناديق السندات مرتفعة العوائد 1.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في شهر.

وقال بنك أوف أمريكا ميريل لينش إن صناديق الأسهم اليابانية شهدت أيضا أول تدفقات داخلة في خمسة أسابيع، إذ تلقت 0.3 مليار دولار.