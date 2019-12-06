نوفاك: إنتاج روسيا من المكثفات 833 ألف برميل يوميا في نوفمبر

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين اليوم إن إنتاج روسيا من مكثفات الغاز بلغ في المتوسط 833 ألف برميل يوميا في نوفمبر، ارتفاعا من رقم أساسي في أكتوبر 2018 البالغ 796 ألف برميل يوميا المُستخدم في اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي.

وتشارك روسيا في اتفاق بين أوبك ومنتجي نفط غير أعضاء في المنظمة لكبح إنتاجها النفطي بهدف دعم الأسعار لكن موسكو تريد استثناء مكثفات الغاز من حسابات حصتها، وهو ما يفعله أعضاء أوبك بالفعل.

وقال نوفاك أمس إن أوبك وافقت على السماح للمشاركين باستثناء المكثفات، وهي خام خفيف يجري استخلاصه كمنتج ثانوي خلال إنتاج الغاز.