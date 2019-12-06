اليورو مستقر والدولار الأمريكي يتجه صوب أسوأ أداء أسبوعي منذ أكتوبر

استقر اليورو مقابل الدولار اليوم الجمعة، على الرغم من أن العملة الأمريكية تتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أكتوبر، إذ تتعرض لضغوط جراء حالة القلق المحيطة بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومؤشرات على ضعف الاقتصاد الأمريكي.

وشهد الدولار النيوزيلندي الذي عاود الارتفاع تعافيا قويا بفضل تجدد الإقبال على المخاطر نوعا ما وكذلك بسبب عوامل إيجابية محلية.

ومقابل سلة من ست عملات، تراجع الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في شهر عند 97.355. واستقر اليورو في أحدث تعاملات عند 1.1106 دولار.

وتراجع الجنيه الاسترليني 0.2 في المائة إلى 1.3132 دولار و84.58 بنس مقابل اليورو، لكنه مستقر قرب أعلى مستوى في عام ونصف العام إذ تزيد ثقة المستثمرين بأن الضبابية المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تنتهي سريعا.

وتعافى الإقبال على المخاطرة قليلا، مما دفع الدولار النيوزيلندي لأعلى مستوى في أربعة أشهر عند 0.6568 مقابل الدولار الأمريكي.

ومن المقرر صدور بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش بعد أن أظهرت بيانات سلبية ضعفا في أجور القطاع الخاص وأنشطة قطاع الخدمات وانكماش قطاع التصنيع.