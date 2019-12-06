«مدل بيست» في الرياض .. المهرجان الموسيقي الأكبر في الشرق الأوسط

تشهد الرياض مهرجان الموسيقى "مدل بيست"، الذي يقام لأول مرة في العالم، في الفترة بين 19 و 21 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.

ويعد المهرجان الذي يجمع الموسيقى والفن والثقافة، الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، والحدث العالمي الأبرز، حيث يأتي تتويجا لنجاح موسم الرياض الذي تجاوز عدد زواره حاجز عشرة ملايين زائر.

وسيكون عشاق الموسيقى في السعودية والمنطقة والعالم على موعد مع احتفالية كبرى تتسع لـ70 ألف شخص، حيث سيشمل المهرجان 18 عنوانا عالميا و28 عرضا بما في ذلك Afrojack وCamelphat وJ Balvin وTiësto.

وسيشارك في المهرجان ديفيد غيتا، ومارتن جاريكس، وستيف أوكي، إضافة إلى 24 من الفنانين المحليين والإقليميين، مثل EDM DJ Cosmicat وDJ Duo Dish Dash، وعدد من الفنانين العالميين الآخرين الذين ستعلن مشاركتهم خلال الأيام المقبلة، بحسب "العربية".

وتعليقا على هذا الحدث الفني الكبير، قال الفنان العالمي ستيف أوكي، «عندما دعيت إلى مهرجان "مدل بيست" في الرياض، شعرت بسعادة غامرة لتنظيم هذا الحدث في المملكة»، مضيفا "سيكون مهرجانا رائعا مع كثير من الأعمال وكثير من الأسماء الجديدة".

من جهته، أكد أحمد العماري، دي جي وعضو فريق المهرجان، أن " مدل بيست " أكثر من مجرد مهرجان موسيقي، بل هو منصة تضم عديدا من المشاريع بما في ذلك الأحداث الموسمية المحلية والعالمية الجارية، وقنوات الإنترنت والإذاعة، واستوديوهات التسجـــيل، ومؤسسات غير ربحية تروج لتعليم الموسيقى.

وأضاف "نحن نثق أن "مدل بيست" سيكون حدثا لم يسبق له مثيل وكلنا شغف لتجربة هذا المهرجان الموسيقي مع الجمهور السعودي".