وزير الثقافة يوجه بإعادة تشكيل لجنة تسيير أعمال «الناشرين السعوديين»

وجه الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، بإعادة تشكيل لجنة تسيير أعمال جمعية الناشرين السعوديين إلى حين اكتمال الدراسة الحالية، التي تنفذها وحدة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتطوير القطاع الثالث في المجالات الثقافية في وزارة الثقافة، تمهيدا لتطوير عمل الجمعية ومواءمتها مع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وستتولى لجنة تسيير أعمال جمعية الناشرين السعوديين، التي تشرف وحدة الجمعيات والمؤسسات الأهلية في وزارة الثقافة على عملها، مهام حصر جميع أعمال الجمعية منذ إنشائها، ومراجعة لائحتها، واقتراح التعديلات اللازمة لمواءمتها مع ما يقتضيه نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعمل خطة لتفعيل دور الجمعية على المستويين المحلي والدولي بالتنسيق مع قطاع الأدب والنشر والترجمة، وإعداد تقييم شامل لحاضرها ومستقبلها، إضافة إلى تمثيلها محليا ودوليا.
وتضم اللجنة عبدالله بن فهد الغبين (رئيسا)، والدكتورة أروى بنت داود بن خميس عضوا، وفاطمة بنت محمد الحسين عضوا، ومعجب بن فايح الشمري عضوا، ومنار بنت سعود العميريني عضوا.
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