«موهبة» تطلق المرحلة الرابعة من «إبداع 2020»

أطلقت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالتعاون مع إدارات تعليم الموهوبين في وزارة التعليم في المملكة، المرحلة الرابعة من الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2020" في كل من الرياض، جدة، والخبر، الخاصة بالمعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة، التي ستستمر حتى 9 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.

ويشارك في هذه المرحلة أكثر من 300 طالب وطالبة من المرشحين للمشاركة في التصفية النهائية لأولمبياد "إبداع 2020"، من بينهم 154 طالبا و147 طالبة يمثلون 38 إدارة تعليمية من مختلف مناطق المملكة، تحت إشراف نخبة من المشرفين.

وتتضمن هذه المرحلة مقابلات فردية مع الطلبة من قبل أعضاء اللجنة العلمية ولجنة التحكيم من المختصين والخبراء من حملة الدكتوراه، لاستعراض وتقييم وتحكيم المشاريع وتقديم الدعم العلمي لها، واختيار أفضل 150 مشروعا في 22 مجالا علميا للانتقال إلى المرحلة الخامسة من منافسات "إبداع 2020"، الخاصة بمعرض التصفية النهائية الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 12 إلى 15 شباط (فبراير) 2020.

وتعد هذه المرحلة الرابعة من ثماني مراحل للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي الذي بدأت مرحلته الأولى بمشاركة 76 ألف طالب وطالبة، وستنتهي باختيار أعضاء منتخب المملكة للبحث للعلمي المكون من 20 طالبا وطالبة، للمنافسة على جوائز المعرض الدولي للعلوم والهندسة "آيسيف"، مع طلاب من مختلف دول العالم، الذي يقـام في مدينة آناهايم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية خلال الفترة من 10 إلى 15 أيار (مايو) 2020.