«معرض المجوهرات» .. قطع عالمية نادرة وأحجار كريمة لأشهر المصممين

استطاع معرض المجوهرات في منطقة المربع التاريخية في العاصمة الرياض أن يجذب الأنظار بالقطع الفريدة والنادرة، لأكبر الشركات العالمية والمحلية وأشهر المصممين.

ورصدت "الاقتصادية" خلال جولتها في المعرض، الذي استمر أربعة أيام واختتم أمس الأول، إقبالا كبيرا من الزوار من داخل المملكة وخارجها من المهتمين بالمجوهرات والقطع النادرة، وحظي بمشاركة عربية وعالمية، وحضور ضخم لمشاهدتها.

وجمع المعرض المقام في منطقة المربع، ضمن أكبر موسم ثقافي وترفيهي في المملكة، أفخم المجوهرات وأكبر الشركات العالمية والمحلية وأشهر المصممين، حيث شاركت فيه 15 علامة تجارية.

وأطلق على فعاليات المعرض اسم "القطعة الفريدة"، نظرا لتضمنه أندر الأحجار الكريمة والمجوهرات النفيسة والحقائب والساعات المصممة من قبل مصممين محليين وعالميين.

يأتي ذلك في الوقت الذي انطلقت البارحة باكورة "محاورات موسم الرياض"، التي أحياها الشعراء حبيب العازمي ومصلح بن عياد الحارثي وفواز العزيزي وحامد القارحي، على مسرح مركز المؤتمرات في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتستهدف محاورات موسم الرياض عشاق فن المحاورة، أحد الفنون الشعرية التاريخية، حيث من المنتظر أن يشارك فيها كبار شعراء المحاورة على مستوى المملكة والوطن العربي، الذين أثروا الساحة الشعرية على مدى الأعوام الطويلة الماضية، ما جعلهم يحظون بقاعدة جماهيرية كبيرة.

يذكر أن موسم الرياض، الذي انطلق الجمعة 11 أكتوبر، ويستمر حتى نهاية يناير 2020، شهد إقامة عديد من الفعاليات والمهرجانات، إضافة إلى المسرحيات والفعاليات الترفيهية وألعاب التحدي والإثارة والمتعة، والمعارض المتخصصة، التي لبت رغبات زوار الموسم.