العصر الذهبي

هذا القول مجازي؛ وهو كناية عن عصر ازدهار أي أمر من الأمور تشبيها له بالذهب، وهو في الأدب العصر الذي تظهر فيه أعظم المؤلفات والآثار الفكرية والتطوّر والإبداع، وفي التاريخ كذلك كقولهم: يُعَدّ عصر أبي جعفر المنصور العصر الذهبي للدولة العباسية من حيث ازدهار العلوم والترجمة، والفنون... إلخ. فصار هذا القول تعبيرا اصطلاحيا جاريا مجرى المثل، وشائعا عند الناس بهذا المعنى.

وهذه التعبيرات إفرازات لتجارب الحياة وتختلف من مجتمع لآخر.