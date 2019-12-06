بنك الرياض وchannels يوقعان اتفاقية التحول الرقمي

أعلن بنك الرياض وchannels أخيرا توقيع اتفاقية استراتيجية للتحول الرقمي، بحضور الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق السدحان ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع مصرفية الشركات محمد أبو النجا، والرئيس التنفيذي لـchannels المهندس فيصل السابر ونائب الرئيس للقطاع المالي في channels أحمد الفريح.
تهدف هذه الاتفاقية إلى الاستفادة من الخدمات والحلول المصرفية المبتكرة المقدمة من بنك الرياض التي من شأنها تحقيق رؤية channels في التحول الرقمي ومن أهم هذه الخدمات خدمة الربط الإلكتروني لعملاء channels، إضافة إلى خدمات مكائن وبطاقات الإيداع النقدي ونقاط البيع والتسهيلات الائتمانية وغيرها.
ويتطلع كل من بنك الرياض وchannels إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية فيما يصب في مصلحة الطرفين وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
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